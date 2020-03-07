قتل یک جوان در هونستان میامی/ قاتلان متواری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی، از قتل یک جوان ۳۶ ساله در روستای هونستان میامی خبر داد و بیان کرد: عده‌ای شب گذشته طی درگیری با یک جوان اهل روستای هونستان وی را با ضربات چاقو به قتل رساندند.

وی با بیان اینکه قاتلان هم اکنون متواری هستند اما تلاش برای یافتن آنها ادامه دارد، افزود: هنوز علت قتل معلوم نیست اما تحقیقات در این باره ادامه دارد.

فرمانده انتظامی میامی از مردم خواست تا هرگونه اطلاعاتی درباره این موضوع را به ۱۱۰ اطلاع دهند.

عجم با بیان اینکه ضمن تحقیقات محلی اولیه مشخص شده احتمالاً این قتل بر اثر خصومت بوده است، بیان کرد: جسد جوان ۳۶ ساله برای بررسی به پزشکی قانونی تحویل داده شده و تحقیقات برای یافتن و دستگیری قاتلان نیز ادامه دارد.