افزایش جانباختگان ویروس کرونا در فرانسه به ۱۶ نفر/۹۴۹ مبتلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت بهداشت فرانسه شنبه شب از افزایش شمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور به ۱۶ نفر خبر داد.

وزارت بهداشت فرانسه اعلام کرد: تا این لحظه ابتلای ۹۴۹ نفر به ویروس کرونا قطعی شده و طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۶ ابتلای جدید ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، از ظهر شنبه نیز ۵ مورد مرگ و میر جدید در این خصوص ثبت شده و به این ترتیب شمار جانباختگان کرونا در این کشور به ۱۶ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت فرانسه پیش از این روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که آمار تلفات مبتلایان به کرونا در این کشور به ۱۱ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فرانسه در بیانیه صادره در این خصوص اعلام کرد که شمار مبتلایان به این ویروس هم در این کشور به ۷۱۶ نفر افزایش یافته است.

گفتنی است، تعداد زیادی از مدارس و دانشگاه های فرانسه با تصمیم وزارت بهداشت این کشور در تعطیلی به سر می برند.