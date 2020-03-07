راه اندازی مکاتبه غیر حضوری در سایت استانداری یزد

محمدحسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راه اندازی بخش مکاتبه غیر حضوری در سایت استانداری یزد، اظهار داشت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به پرتال استانداری به آدرس ostanyazd.ir به این بخش مراجعه و مکاتباتشان را در فرم الکترونیکی پیش‌بینی شده در بخش مکاتبه غیرحضوری بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: با فراهم شدن امکان دریافت نامه‌های شهروندان به صورت الکترونیکی در سایت استانداری دیگر لازم نیست مردم برای دادن نامه‌های خود و پیگیری پاسخ مکاتباتشان به استانداری مراجعه حضوری داشته باشند.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری با تاکید بر اینکه مردم و ارباب رجوع نگران پاسخ نامه‌های خود نباشند، خاطرنشان کرد: پس از حداکثر ۲۴ ساعت از تکمیل فرم از سوی شهروندان، نامه آنها در سامانه استانداری ثبت می‌شود و پیامکی برای متقاضیان شامل تلفن مسئول پیگیری نامه و کد رهگیری ارسال می‌شود.

زارع تاکید کرد: تمام این تمهیدات برای جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری مردم استان به استانداری اندیشیده شده تا با شیوع ویروس کرونا مقابله کنیم و با ماندن در منازل و قطع زنجیره این بیماری، ویروس کرونا را شکست دهیم.

به گزارش مهر، با توجه به افزایش آمار مبتلایان مردم استان به بیماری کرونا، ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در اطلاعیه‌های مختلف از مردم استان خواسته است تا از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و حتی‌الامکان در منازل خود به عنوان امن ترین محل‌های حال حاضر بمانند.