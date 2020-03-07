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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۵۱

مدیر فناوری اطلاعات استانداری یزد خبر داد:

راه اندازی مکاتبه غیر حضوری در سایت استانداری یزد

راه اندازی مکاتبه غیر حضوری در سایت استانداری یزد

یزد- مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری یزد گفت: با راه اندازی بخش مکاتبه غیر حضوری در سایت استانداری ‌لازم نیست مردم برای پیگیری نامه های خود به استانداری یزد مراجعه کنند.

محمدحسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد راه اندازی بخش مکاتبه غیر حضوری در سایت استانداری یزد، اظهار داشت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به پرتال استانداری به آدرس ostanyazd.ir به این بخش مراجعه و مکاتباتشان را در فرم الکترونیکی پیش‌بینی شده در بخش مکاتبه غیرحضوری بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: با فراهم شدن امکان دریافت نامه‌های شهروندان به صورت الکترونیکی در سایت استانداری دیگر لازم نیست مردم برای دادن نامه‌های خود و پیگیری پاسخ مکاتباتشان به استانداری مراجعه حضوری داشته باشند.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری با تاکید بر اینکه مردم و ارباب رجوع نگران پاسخ نامه‌های خود نباشند، خاطرنشان کرد: پس از حداکثر ۲۴ ساعت از تکمیل فرم از سوی شهروندان، نامه آنها در سامانه استانداری ثبت می‌شود و پیامکی برای متقاضیان شامل تلفن مسئول پیگیری نامه و کد رهگیری ارسال می‌شود.

زارع تاکید کرد: تمام این تمهیدات برای جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری مردم استان به استانداری اندیشیده شده تا با شیوع ویروس کرونا مقابله کنیم و با ماندن در منازل و قطع زنجیره این بیماری، ویروس کرونا را شکست دهیم.

به گزارش مهر، با توجه به افزایش آمار مبتلایان مردم استان به بیماری کرونا، ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در اطلاعیه‌های مختلف از مردم استان خواسته است تا از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و حتی‌الامکان در منازل خود به عنوان امن ترین محل‌های حال حاضر بمانند.

کد مطلب 4872722

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