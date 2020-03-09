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۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۱۶

فرماندار رفسنجان خبر داد:

تعطیلی بازار و مراکز خرید رفسنجان تا پایان هفته

تعطیلی بازار و مراکز خرید رفسنجان تا پایان هفته

رفسنجان - فرماندار رفسنجان گفت: بازار، تمامی صنوف و مراکز خرید شهرستان رفسنجان که از سوی اتاق اصناف به آنها ابلاغ می‌شود، تا پایان هفته تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فصیحی هرندی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته واکنش سریع مقابله با کرونای شهرستان رفسنجان سه روز قبل طی نشستی مصوب کرد که بازار و مراکز خرید شهرستان طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته جاری و در جهت گندزدایی و ضدعفونی این مراکز تعطیل شوند اما متأسفانه روز گذشته شاهد بودیم که برخی صنوف در بازار و مراکز خرید، بدون توجه به این مصوبه اقدام به دایر کردن صنف خود کرده که این امر موجب ازدحام و تجمع بیشتر مردم شده که امری بسیار خطرناک در گسترش ویروس کرونا است.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع، شب گذشته کمیته واکنش سریع مقابله با کرونای شهرستان رفسنجان مصوب کرد که بازار، مراکز خرید و صنوفی که با اجتماع شهروندان برای خرید مواجه بوده و ضرورتی بر دایر بودن آنها در این روزها وجود ندارد تا آخر هفته جاری تعطیل شوند و با صنوفی که از این مصوبه تخلف و تخطی کنند برخورد قضائی انجام و پلمپ می‌شوند که بازگشایی آنها در شرایط عادی مستلزم شدن مراحل دشواری خوهد بود.

فرماندار رفسنجان افزود: تنها صنوفی که اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم را تأمین می‌کنند از جمله نانوایی‌ها، سوپرمارکتها، میوه فروشی‌ها، لبنیاتی‌ها، داروخانه‌ها و مراکز عرضه مواد پروتئینی در این ایام باز بوده و به شهروندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خدمت ارائه خواهند داد.

فصیحی هرندی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم و از سویی اصناف برای فروش آخر سال خود برنامه ریزی کرده بودند لذا برای حمایت از صنوف تمهیداتی از جمله جلوگیری از قطع آب و برق و همچنین عقب انداختن سررسید وام‌های آنها در نظر گرفته شده تا در این شرایط اقتصادی آسیب نبینند.

فرماندار شهرستان رفسنجان اظهار کرد: این اقدامات در جهت حفظ سلامتی مردم و خود کسبه در مقابل بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال این ویروس انجام می‌شود.

فصیحی هرندی تاکید کرد: با هرگونه تخلف در بخش عرضه محصولات بهداشتی و مایحتاج ضروری مردم نیز برخورد شده و در این خصوص بازرسان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اداره تعزیرات دقت لازم را داشته باشند و با متخلفان برخورد شدید قانونی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ضد عفونی کردن معابر عمومی و پرتردد مناطق شهری و روستایی در این شهرستان از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه خواهد داشت، ابراز داشت: از سوی دیگر اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت اصناف به خصوص نانوایی‌ها، نظارت بر تعطیلی کامل قلیان سراها، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این شهرستان ضروری است.

جمع آوری دستفروشان و دوره گردان

فصیحی هرندی افزود: با دستفروشان و دوره گردان نیز که در میادین اصلی و برخی مناطق حاشیه شهر نیز اقدام به عرضه محصولات کنند با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی برخورد و جمع آوری خواهند شد.

فرماندار رفسنجان در ادامه از زحمات کادر پزشکی و بخش بهداشت و درمان شهرستان در رسیدگی به مشکلات مردم و بیماران مبتلا به کرونا تقدیر و عنوان کرد: از فعالان رسانه‌ها و فضای مجازی شهرستان در خصوص آگاهی و اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری‌های لازم از ابتلاء به ویروس کرونا صمیمانه قدردانی می‌کنم ضمن اینکه همکاری اصحاب رسانه در اطلاع رسانی خدمات و فداکاری بخش بهداشت و درمان و انعکاس هشدارهای پزشکی جهت رعایت اصول بهداشتی ضروری است.

فصیحی هرندی تاکید کرد: تمام تلاش ستاد این است که از شیوع بیشتر ویروس کرونا در شهرستان جلوگیری کند، بنابراین انتظار می‌رود عموم مردم همکاری و مشارکت لازم را برای مقابله با این ویروس داشته باشند و بجز موارد ضروری از خانه خارج نشوند تا بتوانیم زنجیره انتقال این ویروس را قطع کرده و وارد شرایط زندگی عادی شویم.

وی اضافه کرد: شهروندان اخبار ستاد آگاه‌سازی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا که از طریق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان منتشر می‌شود اعتماد نموده و به شایعات بی اساس توجه نکنند.

کد مطلب 4873777

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