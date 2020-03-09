تعطیلی بازار و مراکز خرید رفسنجان تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فصیحی هرندی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته واکنش سریع مقابله با کرونای شهرستان رفسنجان سه روز قبل طی نشستی مصوب کرد که بازار و مراکز خرید شهرستان طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته جاری و در جهت گندزدایی و ضدعفونی این مراکز تعطیل شوند اما متأسفانه روز گذشته شاهد بودیم که برخی صنوف در بازار و مراکز خرید، بدون توجه به این مصوبه اقدام به دایر کردن صنف خود کرده که این امر موجب ازدحام و تجمع بیشتر مردم شده که امری بسیار خطرناک در گسترش ویروس کرونا است.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع، شب گذشته کمیته واکنش سریع مقابله با کرونای شهرستان رفسنجان مصوب کرد که بازار، مراکز خرید و صنوفی که با اجتماع شهروندان برای خرید مواجه بوده و ضرورتی بر دایر بودن آنها در این روزها وجود ندارد تا آخر هفته جاری تعطیل شوند و با صنوفی که از این مصوبه تخلف و تخطی کنند برخورد قضائی انجام و پلمپ می‌شوند که بازگشایی آنها در شرایط عادی مستلزم شدن مراحل دشواری خوهد بود.

فرماندار رفسنجان افزود: تنها صنوفی که اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم را تأمین می‌کنند از جمله نانوایی‌ها، سوپرمارکتها، میوه فروشی‌ها، لبنیاتی‌ها، داروخانه‌ها و مراکز عرضه مواد پروتئینی در این ایام باز بوده و به شهروندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خدمت ارائه خواهند داد.

فصیحی هرندی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم و از سویی اصناف برای فروش آخر سال خود برنامه ریزی کرده بودند لذا برای حمایت از صنوف تمهیداتی از جمله جلوگیری از قطع آب و برق و همچنین عقب انداختن سررسید وام‌های آنها در نظر گرفته شده تا در این شرایط اقتصادی آسیب نبینند.

فرماندار شهرستان رفسنجان اظهار کرد: این اقدامات در جهت حفظ سلامتی مردم و خود کسبه در مقابل بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال این ویروس انجام می‌شود.

فصیحی هرندی تاکید کرد: با هرگونه تخلف در بخش عرضه محصولات بهداشتی و مایحتاج ضروری مردم نیز برخورد شده و در این خصوص بازرسان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اداره تعزیرات دقت لازم را داشته باشند و با متخلفان برخورد شدید قانونی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ضد عفونی کردن معابر عمومی و پرتردد مناطق شهری و روستایی در این شهرستان از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ادامه خواهد داشت، ابراز داشت: از سوی دیگر اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت اصناف به خصوص نانوایی‌ها، نظارت بر تعطیلی کامل قلیان سراها، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این شهرستان ضروری است.

جمع آوری دستفروشان و دوره گردان

فصیحی هرندی افزود: با دستفروشان و دوره گردان نیز که در میادین اصلی و برخی مناطق حاشیه شهر نیز اقدام به عرضه محصولات کنند با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی برخورد و جمع آوری خواهند شد.

فرماندار رفسنجان در ادامه از زحمات کادر پزشکی و بخش بهداشت و درمان شهرستان در رسیدگی به مشکلات مردم و بیماران مبتلا به کرونا تقدیر و عنوان کرد: از فعالان رسانه‌ها و فضای مجازی شهرستان در خصوص آگاهی و اطلاع رسانی در زمینه پیشگیری‌های لازم از ابتلاء به ویروس کرونا صمیمانه قدردانی می‌کنم ضمن اینکه همکاری اصحاب رسانه در اطلاع رسانی خدمات و فداکاری بخش بهداشت و درمان و انعکاس هشدارهای پزشکی جهت رعایت اصول بهداشتی ضروری است.

فصیحی هرندی تاکید کرد: تمام تلاش ستاد این است که از شیوع بیشتر ویروس کرونا در شهرستان جلوگیری کند، بنابراین انتظار می‌رود عموم مردم همکاری و مشارکت لازم را برای مقابله با این ویروس داشته باشند و بجز موارد ضروری از خانه خارج نشوند تا بتوانیم زنجیره انتقال این ویروس را قطع کرده و وارد شرایط زندگی عادی شویم.

وی اضافه کرد: شهروندان اخبار ستاد آگاه‌سازی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا که از طریق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان منتشر می‌شود اعتماد نموده و به شایعات بی اساس توجه نکنند.