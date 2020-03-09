خودروهای ضایعات، متکدیان و زنبورداران جدید حق ورود به دشتی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار دشتی ظهر دوشنبه در نشست پدافند غیر عامل شهرستان دشتی ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی گفت: تنها راه مقابله با این بیماری این است که مردم در خانه‌ها بمانند.

وی افزود: مردم در تجمعات حضور پیدا نکنند و ضد عفونی کردن میادین و معابر شهرها و روستاها باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

نادری با بیان اینکه دکه‌هایی که به صورت رو باز مواد غذایی فروش می‌کنند تعطیل شوند، ادامه داد: بازدید از اماکن روزانه و به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: بزودی ۱۰ هزار عدد ماسک در سطح شهرستان تولید می‌شود و درهمین راستا از فنی و حرفه‌ای، شورای اسلامی روستای بحیری و شرکت تولیدی پویان پوش دشتی تقدیر می‌شود.

فرماندار دشتی با بیان اینکه ادارات مکاتبات خود را از طریق سیستم اداری انجام دهند، گفت: امسال هیچ گونه پذیرش مهمانی نخواهیم داشت و ادارات حق ندارند هیچ مهمانی را پذیرش کنند.

وی تصریح کرد: ساعات مراسم فاتحه در سطح شهرستان باید کم شود و مراسم عروسی باید به زمان دیگری موکل شود.

نادری یادآور شد: خودروهای ضایعات، متکدیان و زنبور داران جدید حق ورود به شهرستان ندارند.

وی با تاکید بر اینکه با افرادی که اقلام بهداشتی احتکار کنند بشدت برخورد می‌شود، افزود: نانوایی‌ها ملزم به رعایت بهداشت هستند و هیچ چیزی بالاتر از سلامت مردم برای ما اهمیت ندارد.