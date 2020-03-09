تامین کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، الله‌کرم نصیری در ستاد استانی مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا افزود: کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم استان از جمله شکر، روغن، برنج و گندم تا ماه مبارک رمضان در استان تأمین و ذخیره شده است.

وی ادامه داد: در حوزه تأمین گندم تلاش شد تا از استان‌های جنوبی و غربی کشور گندم مورد نیاز استان تأمین شود و هم‌اینک در خصوص تأمین گندم مورد نیاز استان در ردیف استان‌های میانی کشور قرار داریم.

نصیری با اشاره به تأمین میوه شب عید مردم استان، تصریح کرد: یک هزار و ۲۰۰ تن سهمیه میوه استان است که تاکنون ۴۰۰ تن سیب به استان وارد و ذخیره شده و از سهمیه ۸۳۰ تنی پرتقال نیز ۵۳۰ تن هم اینک در استان ذخیره شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به برخی کمبودهای لوازم بهداشتی نظیر ماسک و الکل در استان، اظهار داشت: در راستای رفع این کمبود هم اینک ۲ کارخانه صنعتی در استان با تمام ظرفیت در حال تولید الکل و محلول‌های ضدعفونی کننده هستند.