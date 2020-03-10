مصرف الکل باعث مرگ شش کردستانی شد

ابراهیم قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه از ابتدای اسفند ماه تا صبح امروز ۶ نفر از مردم استان کردستان به دلیل مصرف الکل جان خود را از دست داده اند.

وی ادامه داد: این افراد به دنبال مصرف الکل صنعتی جان خود را از دست داده و متاسفانه شمار زیادی نیز به دلیل مصرف الکل در مراکز بهداشتی و درمانی نیاز به بستری شدن پیدا کرده‌اند.

شمار کشته شدگان به دلیل مصرف الکل در استان کردستان طی اسفندماه سال جاری در حالی به شش نفر رسیده است که تاکنون ویروس کرونا در این استان تاکنون باعث مرگ شش نفر شده است.

برابری کردن شمار کشته شدگان مصرف الکل در استان کردستان در مقایسه با شماره افرادی که مبتلا به ویروس کرونا بوده و جان خود را از دست داده اند نشان می دهد که بی تفاوتی و عدم رعایت موارد بهداشتی عامل اصلی بروز حوادث مختلف به ویژه مرگ و میر در سطح جامعه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن تاکید بر اینکه مردم باید موارد بهداشتی را به صورت جدی در اولویت قرار دهند، افزود: استفاده از الکل صنعتی به هیچ عنوان ضد عفونی کننده نیست و استفاده از آن تنها باعث مسمومیت و در نهایت منجر به مرگ می شود.