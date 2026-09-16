سنگ تمام مردم تبریز در استقبال از گنگره ماکالو

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ماکالو بزرگداشت قهرمان فقید ابوالفضل گوزلی عصر چهارشنبه با حضور علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، تقی کرمی معاونت توسعه و مدیریت منابع استانداری آذربایجان شرقی، حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، یاسین بجانی و حکیمه غفوری عضو شورای اسلامی شهر تبریز، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، امیر حسین بهداد سرپرست هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و همه علاقه مندان به ورزش کوهنوردی در سالن همایش های بین المللی تبریز برگزار شد.

علیرضا رحیمی در گنگره ماکالو افزود: بر خود وظیفه می دانم مقابل اراده ورزشکار فقید و قهرمان آذربایجان و ایرانمان ادای احترام می کنم.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: خیلی وقت ها اتفاقات طبق خواست ما پیش نمی رود، گوزلی در مرحله اول صعود خود به ماکالو علی رغم صعود هشت هزار متری اش بدلیل بدی شرایط آب و هوایی نتوانست صعود خود را تمام کند لذا با اراده پولادین خود در مرحله دوم به این موفقیت دست یافت و امروز ابوالفضل گوزلی یک راه و یک هدف است تا به جوانان و مردم کشورمان نشان دهد تا آخرین لحظه برای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم.

رحیمی اظهار داشت: گوزلی با یک ایمان، یک امید و یک قدم، خود را به قله ماکالو و هیولای سیاه هیمالیا رساند، نام ابوالفضل گوزلی مثل یک ستاره پر نور در طول تاریخ این دیار جاودانه خواهد ماند.

وی با بیان این موضوع که از همه دست اندرکاران برگزاری این گنگره کمال تشکر را دارم، یادآور شد: از صمیم قلبم می گویم که هنوز باور نکرده ام که ابوالفضل گوزلی دنیای خود را عوض کرده ولی بر این باور هستم که روح بزرگ گوزلی اینجا در کنار ما هست.

تقی کرمی نیز در این گنگره عنوان کرد: یاد می کنیم از امام شهیدمان که در حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و صهیونیسم کودک کش در نهم اسفند ماه شربت شهادت را نوشیدند.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری آذربایجان شرقی در ادامه به تلاش های شبانه روزی رئیس جمهور محترم کشور دکتر مسعود پزشکیان اشاره کرده و اذعان داشت: هر کس دیگری بجای دکتر پزشکیان بود یک روز هم نمی توانست دوام بیاورد چرا که دشمن های داخلی هر روز فتنه افکنی می کنند و روحیه مردم را به مخاطره می کشند.

بهداد، یادآور شد: مگر می شود فرزند آذربایجان باشی و از اسطوره های مقاومت این دیار صحبت نکنی، ابوالفضل گوزلی قهرمان و پهلوان ایران زمین و آذربایجان است این همه علاقه مند به ورزش و قهرمان دوست به عشق قهرمان دیارشان در این مکان دور هم جمع شده اند چرا که اگر جلسه سیاسی بود نصف این جمعیت هم نمی آمد.

وی اضافه کرد: امروز ۲ مسئول به ترتیب آقایان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و حداد عادل مهمان آذربایجان هستند و استاندار آذربایجان شرقی علی رغم میل باطنی برای حضور در این گنگره به استقبال مهمانان استانمان رفت و بنده را مامور حضور در این گنگره کرد.

حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز بیان داشت: امروز تبریز زیبای مان شاهد کنگره بزرگی به نام بزرگداشت ابوالفضل گوزلی می باشد و شاهد همدردی و همراهی شهروندان و ورزش دوستان آذربایجان هستیم.

مقصودی در ادامه اضافه کرد: خطاب حرفم به خانواده محترم گوزلی است این مردم امروز با جمع شدن خودشان نشان دادند که شما هیچ وقت تنها نخواهید بود و هر موقع پشت سر شما هستند، امروز پهلوان بنی نصـرت قهرمان کشتی ایران و جهان و جانباز سرافراز خسرو سلیمی نیا به بنده گفتند ما را کسی به این مراسم دعوت نکرده است بلکه فقط به دعوت ابوالفضل گوزلی در این گنگره حاضر شدیم تا بگوییم که هیچ وقت قهرمانان ورزشی خودمان را تنها نخواهیم گذاشت.

امیر حسین بهداد اضافه کرد: امروز برای احترام به ورزشکار قهرمان شهرمان تبریز در این مکان دور هم جمع شدیم تا نشان بدهیم که جامعه ورزش استان قهرمانان خود را هرگز فراموش نخواهد کرد.

سرپرست هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی آذربایجان شرقی در ادامه عنوان کرد: برای احترام به ورزشکار قهرمان شهرمان تبریز در این مکان دور هم جمع شدیم تا نشان بدهیم که جامعه ورزش استان قهرمانان خود را هرگز فراموش نخواهد کرد.

بهداد خاطرنشان کرد: ورزش کوهنوردی هر سه شاخص اصلی زندگی را برای داشتن روح، روان و جسم سالم به علاقه مندان خود خلق می کند ولی متاسفانه امروزه روحیه جوانمردی کمرنگ شده است، بنده از یک ماه گذشته بطور رسمی وارد کوهنوردی شده ام و انتظار و درخواست کوهنوردان شهر و استان مان را متوجه شدم که برای ورزشکار قهرمان خود برگزاری مراسمی با عنوان بزرگداشت را درخواست می کردند.

وی اذعان کرد: به نوبه خودم از کلیه مسئولین و ورزشکارانی که در برگزاری این مراسم از هیچ تلاشی دریغ نکردند کمال تشکر را می کنم.

در حاشیه گنگره ماکالو بزرگداشت قهرمان فقید ابوالفضل گوزلی ضمن رونمایی از تمبر گوزلی ماکالو نورد تبریزی از طرف استانداری آذربایجان شرقی یک باب واحد آپارتمان به خانواده گوزلی اهدا شد.

همچنین از قهرمانان کوهنوردی استان و مسئولین هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، تقی کرمی معاون استاندار، حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، یاسین بجانی عضو شورای اسلامی شهر تبریز، میرمعصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز، ایوب بنی نصرت و برخی خیرین ورزشی و موسسین باشگاه های ورزشی و اسدانسرهای مالی گنگره با اهدا تندیس ماکالو تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است، تقی کرمی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری آذربایجان شرقی حبیب مقصودی تندیس خود را به روشندلان جنگ تحمیلی تقدیم کردند.