عراقچی: روابط راهبردی ایران و چین مستحکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با صدا و سیما در پکن، سفر خود به چین را در ادامه رایزنی‌های مستمر میان دو کشور دانست و گفت: این دیدار، سومین دیدار وی با همتای چینی خود در دو هفته گذشته بوده است.

عراقچی افزود: در دیدارهای پیشین در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک و همچنین نشست کشورهای عضو بریکس در دهلی، توافق شده بود که گفت‌وگویی مفصل‌تر درباره مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شود که این گفت‌وگو امروز در پکن انجام شد.

وزیر امور خارجه ایران گفت: در مذاکرات امروز، درباره شرایط منطقه، ادامه درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، وضعیت و شرایط بازگشایی تنگه هرمز و همچنین سایر مسائل بین‌المللی و روابط دوجانبه رایزنی شد.

عراقچی با اشاره به همکاری‌های گسترده ایران و چین، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، افزود: در این دیدار به‌صورت بسیار صریح و عملیاتی درباره زمینه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کردیم.

وی همچنین با اشاره به ابتکارات رئیس‌جمهور چین در عرصه بین‌المللی گفت: ایران از ابتکارات شی جین‌پینگ استقبال می‌کند و معتقد است این ابتکارات با درک مناسبی از مسائل جهانی و تحولات بین‌المللی ارائه شده است.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به ظرفیت‌های چین برای ایفای نقش مؤثرتر در عرصه بین‌المللی اظهار داشت: با توجه به دیدگاه‌های جدیدی که چین در اجلاس سران بریکس مطرح کرده، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای حضور مؤثرتر چین در عرصه بین‌المللی وجود دارد و از این منظر، گفت‌وگوی امروز اهمیت ویژه‌ای داشت.

عراقچی در جمع‌بندی این سفر تأکید کرد: روابط ایران و چین همچنان از استحکام لازم برخوردار است و چین رابطه راهبردی خود را با ایران حفظ کرده است.

وی ابراز اطمینان کرد که همکاری‌های دو کشور در آینده نه‌فقط گسترش خواهد یافت، بلکه ابعاد و زمینه‌های جدیدی نیز پیدا خواهد کرد.