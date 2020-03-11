به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا قرار بود در همین ماه اسفند به میزبانی کشور ترکمنستان برگزار شود اما شیوع و گستردگی ویروس کرونا باعث شد این مسابقات تا مردادماه ۱۳۹۹ به تعویق بیافتد.

زمانی که این ویروس در کشور چین شیوع یافت و زمزمه های انتشار آن به کشورهای دیگر از جمله ایران آغاز شد، کشور ترکمنستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست می‌کند کشور چین را به خاطر احتمال آلوده بودن بازیکنان و اعضای تیمش از جام ملت ها کنار بگذارد.

نگرانی ترکمنستانی ها درباره ایران و یکی دو تیم از شرق آسیا از جمله کره جنوبی هم صدق می کرد و به این دلیل که امکان داشت جام ملت ها جریانی از ویروس کرونا را در این کشور به همراه داشته باشد، خواهان حذف تیم هایی بودند که کشورهایشان مشکوک به ویروس کرونا بود.

البته این درخواست با پاسخ منفی و قاطع کنفدراسیون آسیا مواجه شد و در ادامه دلخوری AFC از ترکمنستان را هم در پی داشت. گفته می شود یکی از دلایلی که کنفدراسیون آسیا چندان راغب به میزبانی ترکمنستان نیست، همین موضوع می باشد.

در هر صورت این مسابقات بعد از کشمکش فراوان و با تصمیم فیفا مردادماه سال آینده برگزار می شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم تا پایان همین ماه جاری میلادی به ترکمنستان مهلت داده است که تصمیم قطعی و نهایی اش برای میزبانی یا عدم میزبانی در جام ملت ها بگیرد.