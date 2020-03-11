ادارات و بانک های شهرستان سقز تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کامیل کریمیان شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تشکر از بازاریان، اصناف و کسانی که با اوج مدنیت شغل خود را تعطیل و در خانه ماندند، اظهار داشت: تمام بانک‌ها و ادارات به غیر از ادارات خدمات رسان آب، برق و گاز و همچنین شهرداری و فرمانداری تا روز شنبه ۲۴ اسفندماه با هماهنگی استاندار کردستان تعطیل شدند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سقز با بیان اینکه تعطیلی بانک و ادارات در راستای کار بزرگ بازاریان برای تعطیلی مغازه‌های سطح شهر بود، افزود: هدف از این تعطیلی‌ها پیشگیری بهتر از شیوع کرونا است تا با این شیوه بتوانیم با این ویروس کشنده مقابله کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۳۲ مبتلای قطعی در بیمارستان‌های این شهرستان بستری هستند، اضافه کرد: تا غروب امروز ۳۰ مبتلا به کرونا که در بیمارستان‌های سقز بستری بودند بهبود یافته و با تشخیص متخصصان سقزی ترخیص شدند.

کریمیان با بیان اینکه بازاریان و فعالان اقتصادی نگران وضعیت چک‌های خود نباشند، گفت: با هماهنگی امور بانکی استان، چک‌های این افراد تا ۱۵ روز دیگر به تعویق و تمدید می‌شود تا آنها هم دغدغه این شرایط را نداشته باشند.

کریمیان تصریح کرد: ساعت کاری فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای مواد غذایی فعال در سقز تغییر می‌کند بنابر تصمیم اتخاذ شده، این فروشگاه‌ها از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب دایر است و روزانه قبل از ساعت ۹ صبح باید محیط این فروشگاه‌ها ضد عفونی شوند.

وی اظهار کرد: با گذشت چند روز از شیوع کرونا، سپاه، شهرداری و کمپین‌های مردمی سقز شبانه کوچه، خیابان و معابر اصلی شهر را ضدعفونی می‌کنند.

فرماندار ویژه سقز تاکید کرد: در صورت مجوزهای لازم، برای ضدعفونی و سم‌پاشی سراسر شهر از هلیکوپترهای مخصوص برای ضدعفونی سطح شهر استفاده می‌کنیم تا با این روش بتوانیم تا روز جمعه ویروس کرونا را در سقز نابود کنیم.

وی از شهروندان سقزی خواست تفریحات، مهمانی‌ها و تجمعات خود را به صفر برسانند و در خانه‌های خود بمانند و به هشدار و توصیه‌های ستاد کرونای کشور توجه کنند.