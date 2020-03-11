به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «خداحافظ المپیک» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی پوربخش همزمان در ۲ فستیوال آمریکا به نمایش درمیآید.
این فیلم ابتدا طی ۲۴ الی ۲۶ آپریل برابر با ۵ تا ۷ اردیبهشت ۹۹ در ایالت نیویورک فستیوال «وستچستر» سپس طی تاریخ های ۴ تا ۷ و ۱۲ تا ۱۴ جون برابر با ۱۵ تا ۱۸ و ۲۳ تا ۲۵ خردادماه ۹۹ در ایالت هیوستون تگزاس در شانزدهمین فستیوال سالانه فیلم آمریکایی آسیایی هیوستون به نمایش درخواهد آمد.
«خداحافظ المپیک» پیشتر در جشنواره های کشور ایتالیا، پرتغال، مجارستان نیز حضور داشته است.
این فیلم داستان دختر قایقرانی را روایت میکند که در مسیر المپیک با چالشهای فراوانی مواجه میشود.
رامین راستاد، فرجالله گلسفیدی، هومن جوادی، مهری آلآقا، طاهره عموزاده، اصغر سندوسی، مرتضی قدیری، جابر وثوق، علیرضا شهرستانی و مریم جهانی بازیگران فیلم «خداحافظ المپیک» هستند.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: بهنام بروجردی، مدیر تصویربرداری: مجید گلسفیدی، صدابردار: میثم معتمدی، طراح گریم: مهدی صیاد، آهنگساز: بابک زرین، مدیر تولید: علی حیدریان، منشی صحنه: مسعود صحبتی، عکاس حمید خیراندیش، روابط عمومی: مینا آتشی.
پخش بینالمللی «خداحافظ المپیک» را شرکت لیمو فیلم انجام میدهد.
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