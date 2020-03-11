به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهدی عبوری، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: باید به این باور برسیم که میتوانیم راهبری و مدیریت ساخت و تولید ۱۴۵ هزار واحد مسکونی را در بافتهای ناکارآمد شهری برعهده بگیریم تا بتوانیم در آینده نزدیک به موفقیت برسیم.
وی با بیان اینکه از این میزان، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با پرداخت تسهیلات نوسازی به سازندگان و انبوهسازان در بافتهای فرسوده انجام میشود، گفت: باید بستر و شرایط ارائه تسهیلات ساخت، صدور پروانه و هزینههای سازمان نظام مهندسی برای سازندگان و انبوهسازان در بافتهای ناکارآمد شهری فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه این جلسه بر ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، سازندگان و انبوهسازان در بافتهای ناکارآمد شهری تاکید و با بیان اینکه این امر باید بهصورت جدی و مستمر پیگیری شود، عنوان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران، ضمن فراهم کردن بستر ارائه ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی به متقاضیان، خود نیز تولید و ساخت ۴۵ هزار واحد مسکن در بافتهای ناکارآمد شهری را برعهده میگیرد.
وی با بیان اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران، اراضی خود را در این رابطه به سازندگان و بخش خصوصی واگذار خواهد کرد، گفت: ساخت بخشهایی که سرمایهگذار و بخش خصوصی به آن ورود نکنند، بهصورت امانی انجام میشود.
عبوری گفت: تولید و مدیریت ساخت این تعداد واحد در بافتهای ناکارآمد شهری باید به گونهای برنامهریزی شود که در حوزه اجرا، دچار مشکل نشویم.
وی از تمام کارکنان شرکت بازآفرینی شهری خواست، در تولید واحدهای مسکونی در بافتهای ناکارآمد، مجدانه، کمک و همکاری کنند و گفت: بستههای حمایتی تسهیلات نوسازی در بافتهای فرسوده باید کامل باشد و در این خصوص پیگیریهای لازم صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص واگذاری اراضی به سازندگان و بخش خصوصی در بافتهای ناکارآمد شهری، اظهار داشت: برای جلب سرمایهگذار، رونق تولید مسکن و ایجاد اشتغال در راستای ساخت مسکن در حوزه بازآفرینی شهری، باید تلاشی مضاعف انجام شود.
وی، با بیان اینکه تعدادی از بانوان شاغل در شرکت بازآفرینی شهری یران، به عنوان راهبر، در این پروژه مشارکت دارند، افزود: پروژهها باید بهصورت مستمر نظارت و پیگیری شوند و ضعف در این بخشها، باعث سنواتی شدن پروژهها میشود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد: حوزه حقوقی و قراردادهای شرکت بازآفرینی شهری ایران باید به روانسازی، حمایت همهجانبه در تهیه و تدوین قراردادهای مشارکت بهصورتی که قابلیت اجرا داشته باشد، به ادارهکل تجهیز منابع مالی، فنی، اقتصادی و املاک کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: از ۴۵ هزار واحد مسکونی که شرکت بازافرینی شهری ایران، مکلف به راهبری و مدیریت تولید آن است، تاکنون برنامهریزی برای ساخت ۳۵ هزار واحد انجام شده و تولید این میزان مسکن برنامهریزیشده در بافتهای ناکارآمد شهری، نقطه قوت و امیدبخش است.
عبوری با اشاره به وظایف راهبران تیم عملیاتی ساخت ۱۴۵ هزار واحد مسکن در بافتهای ناکارآمد شهری، اظهارداشت: مسئولیت پیگیری تهیه طرح، تعریف کاربری اراضی، نحوه واگذاری اراضی، نحوه تعیین سرمایهگذار پروژهها و …بر عهده این راهبران خواهد بود. این افراد باید تمامی مشکلات و موانع پروژهها را با همکاری دفترهای شرکت بازآفرینی شهری ایران در کوتاهترین زمان حل کنند و بهصورت روزانه از اقدامات انجامشده، گزارش دهند.
نظر شما