به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان شهید رحیمی بیرجند در ۱۰ روز آینده به چرخه ارائه خدمات درمانی بازمی‌گردد.

وی افزود: بازگشت بیمارستان شهید رحیمی به چرخه درمان، به معنای بازگشت یک ظرفیت درمانی به خدمت مردم بیرجند است و فعال شدن مجدد آن می‌تواند در تقویت خدمات درمانی شهرستان مؤثر باشد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این موضوع، تحقق آن را نتیجه پیگیری و همراهی مجموعه‌های مسئول دانست و بر ضرورت پیگیری مسائل حوزه سلامت تا رسیدن به نتیجه عملی تأکید کرد.