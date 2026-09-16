به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان شهید رحیمی بیرجند در ۱۰ روز آینده به چرخه ارائه خدمات درمانی بازمیگردد.
وی افزود: بازگشت بیمارستان شهید رحیمی به چرخه درمان، به معنای بازگشت یک ظرفیت درمانی به خدمت مردم بیرجند است و فعال شدن مجدد آن میتواند در تقویت خدمات درمانی شهرستان مؤثر باشد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این موضوع، تحقق آن را نتیجه پیگیری و همراهی مجموعههای مسئول دانست و بر ضرورت پیگیری مسائل حوزه سلامت تا رسیدن به نتیجه عملی تأکید کرد.
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