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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

بیمارستان شهید رحیمی بیرجند ۱۰ روز دیگر به چرخه درمان بازمی‌گردد

بیمارستان شهید رحیمی بیرجند ۱۰ روز دیگر به چرخه درمان بازمی‌گردد

بیرجند- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس از بازگشت بیمارستان شهید رحیمی بیرجند به چرخه ارائه خدمات درمانی در ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان شهید رحیمی بیرجند در ۱۰ روز آینده به چرخه ارائه خدمات درمانی بازمی‌گردد.

وی افزود: بازگشت بیمارستان شهید رحیمی به چرخه درمان، به معنای بازگشت یک ظرفیت درمانی به خدمت مردم بیرجند است و فعال شدن مجدد آن می‌تواند در تقویت خدمات درمانی شهرستان مؤثر باشد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این موضوع، تحقق آن را نتیجه پیگیری و همراهی مجموعه‌های مسئول دانست و بر ضرورت پیگیری مسائل حوزه سلامت تا رسیدن به نتیجه عملی تأکید کرد.

کد مطلب 6949557

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