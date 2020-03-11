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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۲۲

ثبت ۸ مورد جدید از ابتلا به کرونا در لبنان

ثبت ۸ مورد جدید از ابتلا به کرونا در لبنان

وزارت بهداشت لبنان از ثبت ۸ مورد جدید از ابتلا به کرونا در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، وزارت بهداشت لبنان بیانیه ای را در خصوص شیوع ویروس کرونا در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد که ۸ مورد جدید از ابتلاء به کرونا در لبنان به ثبت رسیده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان تاکنون ۴۹ نفر به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده اند.

این درحالی است که پیشتر شمار مبتلایان به کرونا در لبنان ۴۱ نفر بود.

گفتنی است، ویروس کرونا برای اولین بار در ووهان چین مشاهده شد و اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در سراسر جهان به خود مبتلا کرده است.

کد مطلب 4875678

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