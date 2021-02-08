نماینده پارلمان لبنان بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «جان عبید» نماینده پارلمان لبنان که پیشتر به ویروس کرونا مبتلا شده بود، بر اثر آسیب های جسمی ناشی از این ویروس امروز دوشنبه درگذشت.

بر اساس این گزارش، وی از یک ماه و نیم پیش به ویروس کرونا مبتلا شده بود. کارنامه سیاسی این نماینده پارلمان لبنان نشان می دهد که او پیشتر وزیر آموزش و پرورش و نیز وزیر امور خارجه لبنان بوده است.

افزون بر این، پیش از این نیز «میشل المر» دیگر نماینده پارلمان لبنان جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست داده بود. المر در سال ۲۰۰۴ میلادی به عنوان معاون رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد. وی در طول فعالیت های سیاسی خود بارها نیز در پست های مختلف وزارتی گمارده شده بود. او در سال ۲۰۱۸ نیز به پارلمان کنونی لبنان راه یافته بود.