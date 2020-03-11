به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور پاییز ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

بنگاه های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیدی معاملات خرید و فروشی که سند آن ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می کند را در سامانه ی اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند.

با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به روز شده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۰۵۸۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۴۲ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، ۱۱.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۳.۵ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴۱۸۶۷ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۹ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل، ۱۴.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۹.۶ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۴۴۰۸۱ ریال با میانگین مساحت ۹۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است.