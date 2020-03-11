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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۱۳

با ارسال نامه ای صورت گرفت؛

اعلام آمادگی سازمان تبلیغات برای همکاری با علوم پزشکی اهواز

اعلام آمادگی سازمان تبلیغات برای همکاری با علوم پزشکی اهواز

اهواز- مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان از آمادگی این اداره کل برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی اهواز در امور فرهنگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، حجت‌الاسلام محمدمهدی نبی‌زاده مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان طی نامه‌ای به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز، آمادگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان را مبنی بر همکاری در امور فرهنگی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام کرد.

در متن این نامه آمده است: ضمن عرض تبریک میلاد پرخیر و برکت حضرت امیرالمومنین (ع) و تقدیر از تلاش‌های جهادگونه و مخلصانه مجموعه کادر پزشکی و پرستاری در جهت ریشه‌کن نمودن ویروس کرونا، به اطلاع می‌رساند این اداره کل آمادگی دارد در جهت ارتقای سطح سلامت مردم عزیز و جلوگیری از شیوع این بیماری همکاری نماید.

همچنین دو روز قبل و پیش از صدور این نامه، مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان در همین خصوص نامه‌ای را نیز به مدیرکل صدا و سیمای استان ارسال کرد.

کد مطلب 4876095

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