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۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۰۵

معاون استاندار گلستان:

آمار بستری بیماران کرونا در شرق گلستان قابل تأمل است

آمار بستری بیماران کرونا در شرق گلستان قابل تأمل است

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: آمار بستری بیماران کرونا در شرق گلستان قابل تأمل است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی صبح پنجشنبه در گفتگو با رادیو گلستان ضمن گرامیداشت روز شهید اظهارکرد: مردم مرکز استان و سایر شهرستان ها دستورالعمل های ابلاغی را رعایت کرده و با همکار مردم آمار بستری کاهش می یابد.

وی گفت: کسبه و بازاریان در شرایطی که در پایان سال و در روزهای پردرآمد خود قراداشتند، به احترام سلامت مردم مغازه های خود را تعطیل کردند که باید از آن ها قدردانی کرد.

چراغعلی افزود: خوشبختانه سیر مراجعات به بیمارستان‌های استان سیر صعودی ندارد و این نشان می دهد که مردم به قرنطینه خانگی بیشتر عمل کردند که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و  شاهد سیرنزولی این بیماری در استان باشیم.

وی بیان کرد: تمام تمهیدات لازم در خصوص سلامت مردم پیش بینی شده و جای نگرانی در زمینه امکانات و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.

چراغعلی با اشاره به شیوع کرونا در شرق استان، تصریح کرد: نگرانی در شرق استان در شهرستان های علی آبادکتول، گنبدکاووس، آزادشهر و کلاله وجود دارد که امیدواریم این روند شیوع بیماری در آن مناطق هم کاهش شود.

وی گفت: به طور متوسط روزانه ۴۵ نفر در اثر بیماری کهولت سن، حوادث و سایر مشکلات در استان گلستان فوت می شود بنابراین باید توجه داشت که هر کسی می میرد صرفاً بر اثر کرونا فوت نشده است.

چراغعلی بیان کرد: ائمه جمعه شیعه و اهل تسنن به احترام سلامت مردم برگزاری نماز جمعه را در سطح استان تعطیل کردند.

وی با اشاره به چهارشنبه آخر سال، گفت: همه ما ایرانی هستیم ولی باید توجه داشته باشیم که امکان برگزاری چهارشنبه آخر سال هم اکنون ممکن نیست.

کد مطلب 4876321

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