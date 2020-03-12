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۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۵۷

رئیس اتاق اصناف گرمسار:

ساعت کار واحدهای صنفی گرمسار محدود شد

ساعت کار واحدهای صنفی گرمسار محدود شد

گرمسار – رئیس اتاق اصناف گرمسار با اشاره به‌ضرورت جلوگیری از شیوع کرونا گفت: ساعت کار واحدهای صنفی گرمسار محدود شد.

ولی‌الله کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از شیوع گسترده و همه‌گیر شدن ویروس کرونا در سطح شهر اظهار داشت: بر این اساس طرح محدودیت ساعت کاری در تمام واحدهای صنفی گرمسار به‌جز نانوایی‌ها اعمال شد.

وی با اشاره به مفاد این طرح افزود: تمامی واحدهای صنفی ازاین‌پس مکلف‌اند صبح‌ها از ساعت ۹ الی ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ فعالیت کنند.

رئیس اتاق اصناف گرمسار با تأکید بر اینکه این تصمیم مشترک از سوی اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت گرمسار گرفته شد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی به‌صورت روزانه در حال رصد و پایش واحدهای صنفی و بازار این شهرستان هستند.

کرمی یادآور شد: بر اساس این قانون با واحدهای متخلفی که ساعت کاری را رعایت نکنند برخورد جدی می‌شود و واحد متخلف پلمپ خواهد شد.

کد مطلب 4876588

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