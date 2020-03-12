به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر مکرّمه آیت الله یزدی را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است:



انا لله و انا الیه راجعون



عالم مجاهد، حضرت آیت الله یزدی (دام ظله)

درگذشت متعلقه‌ی پارسا و فاضله‌ی جناب‌عالی را تسلیت عرض نموده از درگاه حضرت قادر متعال برای آن بانوی بزرگوار، رحمت و غفران الهی و برای حضرتعالی و بیت مکرم صبر و اجر آرزو می‌کنم.

محمد قمی

۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۸