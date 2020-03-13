به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نجباء، «نصر الشمری» سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء با انتشار توئیتی ضمن انتقاد شدید از صداهای معترض به عملیات انجام شده علیه پایگاه نظامی التاجی، تصریح کرده است: شما در حالی کشته شدن تجاوزکاران متعدی که پارلمان حکم به اخراج آنها داده است را محکوم می‌کنید که در قبال جنایت‌های آمریکایی‌ها سکوت اختیار کرده‌اید؛ جنایت‌هایی که نقض همه موازین و مفاهیم است.

«نصر الشِمَّری» آورده است: بنابراین هیهات که بردگانی همچون شما جرأتی در برابر طاغوت‌های عصر یعنی آمریکایی‌ها داشته باشند.

وی ضمن ابراز خرسندی از نا امن شدن کشور عراق برای اشغالگران نظامی بخصوص آمریکا خاطرنشان ساخته است: آفرین به عملیاتی که مزدورانی بی‌مایه مانند شما که جامه ملی‌گرایی به تن کرده‌اند را رسوا نمود.