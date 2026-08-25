افزایش ۲ برابری تسهیلات فعالان حوزه صنایع دستی

بهروز ندائی در حاشیه آیین افتتاحیه نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی پس از ماه محرم و نمایشگاه‌های همدان و زنجان، هم‌اکنون در استان اردبیل در حال برگزاری است.

وی با اشاره به مشارکت ۲۹ استان و برپایی بیش از ۱۵۰ غرفه از هنرمندان شاخص کشور، هدف اصلی این رویداد را افزایش ماندگاری گردشگران در استان‌ها دانست و افزود: هم‌اکنون در فصل گردشگری، مراکز اقامتی اردبیل میزبان گردشگران داخلی و خارجی است و این نمایشگاه ضمن تأمین نیازهای آنان در حوزه سوغات، به نشاط اجتماعی میان هنرمندان و مردم کمک می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، با تأکید بر حمایت‌های دولت از صنایع دستی، خاطرنشان کرد: در سه ماهه نخست امسال، بیش از ۲٫۴ همت تسهیلات به ۱۸ هزار هنرمند پرداخت شده است. همچنین برای سال ۱۴۰۵، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بالغ بر ۱۲ همت تسهیلات برای فعالان این حوزه و بوم‌گردی‌ها در نظر گرفته که سهم صنایع دستی بیش از ۸٫۵ همت است.

ندائی سقف تسهیلات هر متقاضی را در سال جاری ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و یادآور شد که این مبلغ نسبت به سال گذشته (۲۰۰ میلیون تومان) دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه اردبیل تا ۴ روز آینده میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.