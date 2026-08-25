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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

ترامپ: کانادا دهه‌هاست سر آمریکا را کلاه می‌گذارد؛ دیگر بس است!

ترامپ: کانادا دهه‌هاست سر آمریکا را کلاه می‌گذارد؛ دیگر بس است!

رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی اعلام کرد: کانادا دهه‌هاست سر آمریکا را کلاه می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار یک پیامی در صفحه شخصی خود در تروث سوشال نوشت: کانادا دهه‌ هاست که سر آمریکا را کلاه می‌گذارد.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: آن‌ ها تعرفه‌ هایی ۴۰۰ درصدی (و حتی بیشتر) بر محصولات کشاورزان ما اعمال کرده‌ اند و باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ های فوق‌ العاده آمریکایی شده‌ اند. آن‌ ها به مدت ۱۰ سال از صدور گواهی‌ نامه برای جت‌ های «گلف‌ استریم» خودداری می‌ کردند تا اینکه من شخصاً وارد عمل شدم.

دونالد ترامپ، در ادامه افزود: هدفشان این بود که تمام سهم بازار را به رقیب کانادایی گلف‌ استریم اختصاص دهند. من با کشورهای بسیاری سروکار دارم، اما کانادا بی‌ شک دشوارترین و غیرمنطقی‌ ترینِ آن‌ هاست. آن‌ ها تصور می‌ کنند که حق ویژه‌ای دارند، اما باید دانست که کانادا یکی از ایالت‌ های آمریکا نیست و دیگر از چنین امتیازاتی برخوردار نخواهد بود.

وی در پیامی دیگر نوشت: آمریکا در ۱۰ سال گذشته، سالانه به‌طور میانگین ۶۰ میلیارد دلار در تجارت با کانادا زیان دیده است. دیگر بس است!

کد مطلب 6927636

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