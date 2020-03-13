ستاد حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی بیماری کرونا در بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر جمعه در یک برنامه زنده رادیویی اظهار داشت: تلاش گسترده‌ای برای مقابله با کرونا صورت گرفته است و گروه‌های مذهبی، ائمه جمعه و مساجد و روحانیون در این زمینه همکاری خوبی دارند.

وی بر لزوم ایجاد یک خط مقاومت پزشکی و بهداشتی و خدماتی در مقابله با کرونا تاکید کرد و ادامه داد: شرایطی همانند دوران دفاع مقدس در استان بوشهر شکل گرفته است و مردم در تولید و توزیع اقلام بهداشتی به صورت جدی وارد میدان شده‌اند.

امام جمعه بوشهر از بررسی وضعیت همه بیمارستان‌های استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ستاد حمایت و پشتیبانی از آسیب دیدگان اقتصادی بیماری کرونا زیر نظر دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در استان بوشهر تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از افرادی که دچار بحران‌های اقتصادی شده‌اند تصریح کرد: در این زمینه کار به صورت حساب‌شده‌ای در حال انجام است و از طریق مساجد کمک‌های خوبی به این افراد انجام می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با ابراز امیدواری برای عبور از شرایط کنونی خاطرنشان کرد: امید می‌رود بیماری کرونا هر چه زودتر با برنامه‌ریزی دانش بنیان و مراعات امور بهداشتی و مدیریت و نظارت کارآمد برطرف شود.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌هی کشور در یک سال گذشته اضافه کرد: جهان استکبار دنبال توقف پیشرفت ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها است ولی با هدایت‌های مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت ایران نتوانسته‌اند به هدف خود برسند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: سیل، حمله به نفتکش ایرانی، گرانی بنزین و حوادث پیرامون آن، به شهادت رساندن سردار بزرگ جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی، سقوط هواپیما و کرونا از مسائل قابل توجه سال جاری بوده است.

وی با اشاره به اینکه عبور از این بحران‌ها نشانه اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است تصریح کرد: ساقط شدن پهپاد آمریکا، حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکا در عین الاسد از موفقیت‌ها و نشان از اقتدار نظام بوده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تقدیر از تلاش‌های جبهه سلامت، پزشکان، پرستاران، اقشار مختلف مردم و مسئولان در مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: مبارزه با بیماری کرونا در برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و بازتولید برنامه‌ها، تولید اقلام مورد نیاز، به یک عزم و جهاد ملی نیاز دارد که در حال شکل گیری است.