۸۱ هکتار از اراضی ملی ورامین رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سپه وند صبح شنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف ۸۱ هکتار از اراضی ملی ورامین خبر داد و اظهار داشت: این رفع تصرف با هدف حفاظت از عرصه‌های ملی و انفال و در اجرای حکم قضائی انجام شده است.

سپه وند گفت: ۸۱ هکتار از اراضی ملی شهرستان ورامین واقع در پلاک غفاریه بخش جوادآباد این شهرستان از ید متصرف خارج و به دولت بازگردانده شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ورامین و قرچک با اشاره به اینکه این اراضی با پیگیری‌های مستمر بخش حقوقی و همکاری و حمایت مراجع قضائی این شهرستان مورد رفع تصرف قرار گرفته افزود: اراضی موصوف در راستای طرح دادخواست قضائی این اداره در خصوص اراضی مخالفت شده موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و پس از صدور حکم قضائی از ید متصرف خارج شده است.