اعلام هزینه های مالی هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه‌های مالی هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت که در بهمن ماه سال جاری صورت گرفت، اعلام شد.

بنا بر این گزارش، ۶۰ درصد از هزینه‌های صورت گرفته جهت برگزاری هجدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت از محل دریافت حق ثبت نام و ۴۰ درصد آن از محل اعتبارات معاونت قرآن و عترت تأمین شده است. مبنای حمایت معاونت قرآن و عترت از فعالیت‌های آموزشی مؤسسات قرآنی سراسر کشور، عملکرد آن‌ها در آزمون سراسری قرآن و عترت بوده که پس از ارزیابی، تعیین و تعلق می‌گیرد.

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