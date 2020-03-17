یک سرباز وظیفه حین اجرای خدمت در خوزستان درگذشت

مراد ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: ارتش و گروه ۴۲۲ مهندسی رزمی پنج سال است که در منطقه باوی در بحث مردم یاری و راه اندازی پل شناور حضور دارند.

وی افزود: پل شناور پی ام پی گروه ۴۲۲ مهندسی رزمی اهواز از سال ۱۳۹۳ تاکنون به منظور تسهیل در تردد اهالی دهستان عنافچه که بالغ‌بر ۴۳ روستا را شامل می‌شود، نصب و راه اندازی شده است.

فرمانده گروه ۴۲۲ مهندسی اهواز تصریح کرد: طول این پل ۱۴۰ متر بوده که از تعداد ۲۰ قطعه تشکیل شده است.

ملکی عنوان کرد: بارندگی‌های اخیر و شدت جریان آب موجب شد این پل از مسیر خود خارج شود، برای ترمیم و بازسازی دستورات لازم داده شد و در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: امروز در حین انجام مأموریت یکی از بهترین و پرتلاش‌ترین کارکنان وظیفه خود را به نام «امیر دریس» از دست دادیم.

فرمانده گروه ۴۲۲ مهندسی اهواز با تسلیت به خانواده این سرباز وظیفه، گفت: این گروه همچنان برای خدمت به مردم آماده جان‌فشانی است.