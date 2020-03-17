  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰:۰۲

فرمانده گروه ۴۲۲ مهندسی اهواز:

یک سرباز وظیفه حین اجرای خدمت در خوزستان درگذشت

یک سرباز وظیفه حین اجرای خدمت در خوزستان درگذشت

اهواز- فرمانده گروه ۴۲۲ مهندسی اهواز گفت: امروز در حین انجام مأموریت تعمیر پل شناور یکی از کارکنان وظیفه خود را به نام «امیر دریس» از دست دادیم.

مراد ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: ارتش و گروه ۴۲۲ مهندسی رزمی پنج سال است که در منطقه باوی در بحث مردم یاری و راه اندازی پل شناور حضور دارند.

وی افزود: پل شناور پی ام پی گروه ۴۲۲ مهندسی رزمی اهواز از سال ۱۳۹۳ تاکنون به منظور تسهیل در تردد اهالی دهستان عنافچه که بالغ‌بر ۴۳ روستا را شامل می‌شود، نصب و راه اندازی شده است.

فرمانده گروه ۴۲۲ مهندسی اهواز تصریح کرد: طول این پل ۱۴۰ متر بوده که از تعداد ۲۰ قطعه تشکیل شده است.

ملکی عنوان کرد: بارندگی‌های اخیر و شدت جریان آب موجب شد این پل از مسیر خود خارج شود، برای ترمیم و بازسازی دستورات لازم داده شد و در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: امروز در حین انجام مأموریت یکی از بهترین و پرتلاش‌ترین کارکنان وظیفه خود را به نام «امیر دریس» از دست دادیم.

فرمانده گروه ۴۲۲ مهندسی اهواز با تسلیت به خانواده این سرباز وظیفه، گفت: این گروه همچنان برای خدمت به مردم آماده جان‌فشانی است.

کد مطلب 4881362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خلیل US ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      روح این سرباز ارتشی که جان شیرینش را فدای مردم میهن کرد شادباد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها