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۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۶

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری رباط کریم:

نشت گاز در رباط کریم حادثه آفرید/مصدومیت پدر خانواده

نشت گاز در رباط کریم حادثه آفرید/مصدومیت پدر خانواده

رباط کریم- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری رباط کریم از وقوع حادثه انفجار در پی نشت گاز در این شهر خبر داد و گفت: پدر خانواده در این حادثه مصدوم شد.

حمید رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد چهارشنبه نشت گاز از شیلنگ بخاری در یکی از محله‌های رباط کریم موجب رخ دادن انفجار و تخریب هولناک یک واحد مسکونی شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری رباط کریم با بیان این که این انفجار مهیب باعث وحشت اهالی شده بود، اظهار کرد: بروز این انفجار علاوه بر تخریب لوازم موجود در منزل، موجب ترک دیوارهای ساختمان شده بود.

به گفته وی در جریان این حادثه متأسفانه پدر خانواده چون نزدیک بخاری در حال استراحت بود، به شدت مصدوم و با کمک نیروهای امدادی آتش نشانی راهی بیمارستان شد.

کد مطلب 4881541

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