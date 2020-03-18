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۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹

درخواست عشراوی ازکنگره آمریکا برای پایان دادن به حمایت از تل آویو

درخواست عشراوی ازکنگره آمریکا برای پایان دادن به حمایت از تل آویو

عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین پایان دادن به حمایت از تل آویو را از کنگره آمریکا خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «حنان عشراوی» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین پایان دادن به حمایت از تل آویو را از کنگره آمریکا خواستار شد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: سیاست‌های اسرائیل در تخریب خانه‌های فلسطینیان، کوچاندن اجباری آنان، پاکسازی نژادی در اراضی اشغالی و اعمال مجازات‌های دسته جمعی بر فلسطینیان، جنایت‌های خطرناکی است که نقض صریح قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود، کما اینکه استفاده از اموال و دارایی‌های مالیات دهندگان در آمریکا برای ارتکاب این جنایت‌ها نیز نقض صریح قانون نظارت بر صادرات اسلحه محسوب می شود.

وی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی از تمامی این ابزارها و کمک‌های مالی آمریکا برای تثبیت اشغالگری خود و ایجاد یک واقعیت سیاسی، جغرافیایی جدید به ضرر فلسطینیان استفاده می‌کند.

این عضو کمیته اجرایی ساف تأکید کرد که زمان آن رسیده تا کنگره آمریکا بر کمک‌های نظامی هنگفت خود به رژیم صهیونیستی نظارت داشته باشد و به حمایت‌های خود از آن پایان دهد.

کد مطلب 4881573

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
      0 0
      پاسخ
      فشار بیشتر به تروریست های امریکایی و صهیونیستی بیاورید تا این مزدوران بترسند.مرگ بر ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان

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