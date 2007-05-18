آیین سنتی برف چال در روستای آب اسک لاریجان آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که همه ساله در فصل بهار و همزمان با ذوب شدن برف های دامنه رشته کوه های البرز در منطقه ای به نام برفچال برگزار می شود، حدود 600 سال سابقه دارد.

امروز مانند تمام سالیان گذشته مردان روستای آب اسک لاریجان با خروج از روستا و حضور در منطقه برفچال برف ها را قطعه قطعه کرده و آن درون چاهی به قطر 5 و به عمق 12 متر دفن می کنند تا بر اساس یک سنت قدیمی اقدام به ذخیره سازی آب برای رهگذران و گردشگران نمایند.

در روز برفچال ، زنان روستای آب اسک طبق آیین خاص اداره روستا را برعهده می گیرند و مراسم "زن شاهی یا مادر شاهی" را برگزار می کنند.

در این روز هیچ مردی حق ورود به روستا را ندارد و وظیفه حفظ و حراست از روستا بر عهده زنان است.

مراسم روز برفچال طرفداران زیادی دارد و همه ساله مردم بسیاری از مناطق مختلف برای شرکت و دیدن این مراسم به دامنه قله دماوند در منطقه لاریجان آمل می آیند و ناهار را میهمان اهالی آب اسک آمل هستند.

