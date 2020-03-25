حسن رمضانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به واسطه شیوع کرونا در جامعه و به تبع آن کاهش مسافرت‌ها در ایام نوروز و تعطیلی اماکن گردشگری و بازارچه‌های صنایع دستی همه فعالان حوزه گردشگری خراسان جنوبی دچار آسیب شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید تدابیری در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا در جامعه به فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی داشته باشیم، ادامه داد: پیشنهادات خود در زمینه چگونگی کاهش این آسیب‌ها را به وزارت خانه اعلام کرده‌ایم.

رمضانی گفت: یکی از پیشنهادات ما برای کاهش این آسیب‌ها این است که در یک زمان مناسب مانند تابستان با در نظر گرفتن تعطیلات تابستانی و به تبع آن راه اندازی بازارچه‌های صنایع دستی و تشویق مردم به سفر در آن ایام به نوعی این آسیب‌ها را کاهش دهیم.

تأکید بر تعطیلی مراکز گردشگری طبس

وی ادامه‌داد: همچنان به همه هم استانی‌های عزیز و سایر هم‌وطنانی که قصد مسافرت به خراسان‌جنوبی را دارند، تأکید می‌کنم تمامی مراکز گردشگری استان و از جمله مراکز و اماکن گردشگری شهرستان طبس تعطیل و امکان ارائه خدمت ندارند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی درباره این سوال که آیا چون برخی از استان‌های کشور از هتل‌های استان برای نقاهتگاه بیماران بهبود یافته از کرونا استفاده می‌شود، یادآور شد: تاکنون چنین چیزی در خراسان‌جنوبی طرح و اجرایی نشده است.