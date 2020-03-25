اعتبار ۸ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید ماسک و مواد ضد عفونی

مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح فعالیت های پارک علم و فناوری گلستان برای پیشگیری از کرونا پرداخت و اظهار کرد: با حمایت از شرکت های زیر مجموعه پارک خط تولید مواد ضد عفونی و ماسک در گلستان راه اندازی شد.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان افزود: سه شرکت خصوصی زیر مجموعه پارک در این راستا فعال شده اند که ازاین میان یک شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های مواد ضد عفونی کشور ظرفیت تولید خود را پنج برابر کرد.

غفاری ادامه داد: دو شرکت هم که محصول دیگری تولید می کردند خط تولید خود را به محلول‌های ضد عفونی تغییر و آنها را به بازار عرضه کردند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار لیتر در روز مواد ضد عفونی توسط سه شرکت گلستان تولید و به بازار استان و کشور ارائه می شود، اضافه کرد: دو شرکت دیگر هم در تلاش برای ایجاد خط تولید ماسک هستند.

وی بیان کرد: قرار است ماسک های N۹۵ نانو و ماسک معمولی سه لایه توسط این شرکت تولید و به بازار کشور ارائه شود.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان حمایت های مالی پارک از این شرکت ها را هشت میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: با توافق انجام شده با صندوق نوآوری و شکوفایی، حدود ۶ میلیارد تومان به شرکت ها تزریق قطعاً شود و برای دو میلیارد تومان هم در حال مذاکره هستیم.

غفاری از پرداخت قسط اول این وام به یکی از شرکت خبرداد و گفت: یکی از شرکت ها هم درحال طراحی دستگاهی است که به صورت غیر تماسی استریل می کند که تعدادی هم تولید شده است.

وی برنامه دیگر تولید شرکت های زیرمجموعه پارک را تولی دستگاه های مورد نیاز بیمارستان مثل ونتیلاتور اعلام و خاطرنشان کرد: قرار است یک دستگاه معیوب توسط علوم پزشکی در اختیار پارک قرار گیرد تا مهندسی معکوس شود.