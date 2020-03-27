به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیزنی پلاس اعلام کرده مگان مارکل راوی یک مستند طبیعت به نام «فیلها» خواهد بود که قرار است روز سوم آوریل منتشر شود. این نخستین پروژه برای مارکل بعد از جدایی رسمی او و همسرش شاهزاده هری، دوک ساسکس، از جایگاهشان در خانواده سلطنتی بریتانیا در روز سیویکم مارس خواهد بود.
در حمایت از مستند «فیلها»، دیزنینیچر و صندوق حفاظت دیزنی قصد دارند مبلغی را به سازمان فیلهای بدون مرز اهدا کنند که هدفش حفاظت از فیلهای بوتسوانا است.
اوایل امسال خبری منتشر شده بود که مارکل با دیزنی شریک شده تا در پروژهای که جزییاتی از آن منتشر نشده بود مشارکت کند. این خبر با فاصله کمی پس از جدایی او و همسرش از خانواده سلطنتی منتشر شده بود. دیزنی هم در اعلامیه خود مارکل را به عنوان «دوشس ساسکس» خطاب کرد.
مستند طبیعت «آبسنگ دلفین» هم با راویگری ناتالی پورتمن قرار است در کنار «فیلها» روز سوم آوریل منتشر شود. مستند «پنگوئنها» که سال ۲۰۱۹ در سینماها اکران شده بود هم همان روز از این سرویس استریمینگ پخش میشود.
مارک لینفیلد که قبلاً مسئولیت کارگردانی چند پروژه دیزنینیچر از جمله فیلم سال ۲۰۲۰ «شامپانزه» و فیلم سال ۲۰۱۵ «پادشاهی میمونها» را بر عهده داشته روی صندلی کارگردانی «فیلها» هم نشسته و ونسا برلوویتز و آلستر فودرگیل هم دیگر کارگردانهای این مستند هستند.
فیلم داستان یک فیل آفریقایی به نام شانی و فرزند او جومو را در حالی به تصویر میکشد که با گروه و مادرسالار آن گایا در سراسر صحرای کالاهاری در بوتسوانا سفر میکنند. دیزنی پلاس در بیانیه خود به این نکته اشاره کرد که این فیلها «با گرمای شدید، منابع محدود و شکارچیهای مُصر مواجه هستند و سعی دارند با پیروی از نیاکان خود به بهشتی سبز و زیبا برسند.»
نظر شما