۹۷۲ مأموریت مرتبط با کرونا ویروس در جنوب غرب خوزستان انجام شد

امین منصور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال شیوع ویروس کرونا در شهرستان‌های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان، از هفتم اسفندماه سال گذشته تا هفتم فروردین امسال، ۹۷۲ مورد مأموریت انجام شده و در این مدت ۳ هزار و ۸۶۶ نفر از خدمات مشاوره‌ای پزشکان و کارشناسان فوریت‌های پزشکی مستقر در مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بهره‌مند شده‌اند.

وی به خدمات‌دهی ۶ دستگاه آمبولانس ویژه به همراه تکنسین‌های تیم واکنش سریع برای انتقال بیماران مشکوک به کرونا اشاره کرد و گفت: در مجموع سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان ۶ دستگاه آمبولانس به صورت ویژه برای بیماری کرونا تجهیز شده‌اند که اورژانس ۱۱۵ دانشکده علوم پزشکی آبادان از مجموع ۹۷۲ مأموریت با موضوع موارد مشکوک به کرونا ویروس، با استفاده از این ظرفیت ۲۲۷ مورد را توسط تیم‌های واکنش سریع خود به بیمارستان طالقانی آبادان اعزام کرده است.

وی به انتقال بیماران از دیگر بیمارستان‌ها به بیمارستان طالقانی توسط اورژانس ۱۱۵ نیز اشاره کرد و افزود: طبق هماهنگی انجام شده در خصوص اعزام بین بیمارستانی بیماران مشکوک به کرونا به مرکز درمانی طالقانی، اورژانس ۱۱۵ لزوم با کادر درمانی آموزش دیده این وظیفه را بر عهده گرفت و در این مدت ۱۶۸ مأموریت اعزام بین بیمارستانی برای انتقال بیماران مشکوک به کرونا نیز انجام داده است.