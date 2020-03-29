دانشگاه علوم پزشکی مجازی محتوای الکترونیک صحیح کرونا تهیه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ناصر استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی در نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تهیه محتواهای الکترونیکی درخصوص ویروس کرونا در سامانه ای به نشانی http://arman.vums.ac.ir/corona و برای استفاده و دسترسی عموم مردم به اطلاعات صحیح خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی در این نامه با بیان این که اصلی ترین راه مهار ویروس کرونا، آموزش همگانی است، آورده است: متاسفانه هم اکنون محتواهای متعددی در این رابطه تولید شده و در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در حال انتشار است و قسمت عمده آن از منابع غیر معتبر و غیر علمی هستند.

وی اضافه کرده است: بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به رسالت موکس ها در آموزش همگانی بر آن شد تا با اختصاص بخشی از سامانه موکس کشوری آرمان مجموعه جامعی از محتواهای الکترونیکی ( اعم از فیلم، کلیپ، پوستر، راهنما و ...) را در طی یک فعالیت فشرده شبانه روزی جمع آوری و دسته بندی کرده و در نشانی http://arman.vums.ac.ir/corona به صورت رایگان در اختیار همگان قرار دهد.

استاد یاد آور شده است: استفاده عموم مردم از این مجموعه قطعا می تواند سبب افزایش اطلاعات و بینشی عالمانه تر و حقیقی تر به این بیماری برای آحاد جامعه ایجاد کند.