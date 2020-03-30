۲۱۰ هزار نفر در استان گیلان توسط ارتش غربالگری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ حسن علیپور ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گیلان در دفتر وی، اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا وارد میدان شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های این نیرو حضور لشکر ۱۶ زرعی قزوین در استان گیلان و کمک به ستاد استانی است، گفت: کنترل ورودی و خروجی شهرستان رشت و ایجاد دو ایستگاه در رودبار و عوارضی رشت در منطقه امامزاده هاشم از مأموریت‌های این نیرو بوده است.

معاون آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در ادامه با اشاره به پایش ۶۰ هزار خودرو طی ۱۵ روز گذشته در استان گیلان، افزود: در این مدت ۲۱۰ هزار نفر غربالگری شدند که از این تعداد ۸۵ مورد مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شد.

وی گندزدایی معابر، خیابان‌ها و اماکن عمومی را یکی دیگر از مأموریت‌های نیروی زمینی ارتش در گیلان عنوان و تصریح کرد: تاکنون ۱۷۵ شهر و روستای گیلان توسط این نیرو گندزدایی شده است.

امیر سرتیپ علیپور با بیان اینکه بیش از ۷۵۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده نیز در این زمینه استفاده شده است، بیان کرد: طی ۱۵ روز گذشته ۱۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر در ۱۷۵ شهر و روستای گیلان گندزدایی انجام شده است.

وی ایجاد نقاهتگاه ۱۰۰۰ تختخوابی در گیلان را از دیگر مأموریت‌ها عنوان کرد و افزود: یک ورزشگاه با ۱۲۰ تخت برای پذیرش بیماران کرونایی تجهیز شده و در صورت نیاز آمادگی ایجاد چنین اماکنی در سایر مناطق گیلان هستیم.

معاون آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش ادامه داد: در این مدت ۳۰ هزار عدد ماسک و دستکش نیز در شهرها و روستاهای گیلان توزیع شده است.