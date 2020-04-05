اسماعیل حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت تمام باشگاه‌های ورزشی تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهد بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان افزود: نظر به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین طرح فاصله گذاری اجتماعی در جهت قطع زنجیره انتقال کرونا، تمام باشگاه‌های ورزشی تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهند بود.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه تمام مسابقات ورزشی، لیگ‌ها و تمرینات ورزشی نیز همچنان تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهند بود.

حاجی آبادی در خصوص آغاز فعالیت باشگاه‌ها، بیان کرد: بدیهی است تصمیم گیری برای فعالیت‌های ورزشی در اردیبهشت ماه پس از بررسی شرایط شیوع کرونا در کشور و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ خواهد شد.