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۱۷ فروردین ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان:

باشگاه‌های ورزشی قوچان تا ۳۱ فروردین تعطیل است

باشگاه‌های ورزشی قوچان تا ۳۱ فروردین تعطیل است

قوچان - رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان گفت: تا پایان فروردین ماه فعالیت تمامی باشگاه‌های ورزشی در شهرستان قوچان تعطیل است.

اسماعیل حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فعالیت تمام باشگاه‌های ورزشی تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهد بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان افزود: نظر به تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین طرح فاصله گذاری اجتماعی در جهت قطع زنجیره انتقال کرونا، تمام باشگاه‌های ورزشی تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهند بود.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه تمام مسابقات ورزشی، لیگ‌ها و تمرینات ورزشی نیز همچنان تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهند بود.

حاجی آبادی در خصوص آغاز فعالیت باشگاه‌ها، بیان کرد: بدیهی است تصمیم گیری برای فعالیت‌های ورزشی در اردیبهشت ماه پس از بررسی شرایط شیوع کرونا در کشور و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 4890637

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