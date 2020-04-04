«تعلق» آیت الله حائری شیرازی(ره) به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تعلق؛ محور تحول در انسان» نوشته مرحوم آیت الله حائری شیرازی به همت دفتر نشر معارف به چاپ سوم رسید. این کتاب درس‌های اخلاقی آیت الله حائری شیرازی (ره) است که با نگاهی نو، به محورهای اصلی تحول در وجود انسان می‌پردازد. نویسنده در ابتدای کتاب می‌گوید: «می خواهیم ببینیم اثر اخلاق در اسلام چیست و موضع آن کجاست و به عنوان شروع، دربارۀ پیداکردن ارزش اخلاق و موضع آن ازنظر اسلام بحث می‌کنیم. اخلاق یعنی موضع گیری انسان در قبال مسائلی که با او مرتبط است. این موضع گیری نتیجۀ دو چیز است: یکی آگاهی و دیگری تعلّق.»

مباحث کتاب در ۱۰ بخش با این عناوین تدوین شده است: ۱. جایگاه اخلاق در اسلام، ۲. محور تحول در وجود انسان، ۳. حُبّ الدنیا رأس کل خطیئه، ۴. موضع انسان در برابر دنیا و حقیقت خودش، ۵. نفسانیت، ۶. آرزو، ۷. ذکر، ۸. انسان بین دو کشش، ۹. سیر و تیه و ۱۰. پرسش و پاسخ.

در بخش‌هایی از این اثر آمده است: ارادۀ انسان است که وضع او را مشخص می‌کند. حرکت انسان، تابع تعلّق اوست؛ یعنی انسان در جهت تعلّق خود حرکت می‌کند. انسان موجودی است متحرّک که حرکت او نتیجۀ تعلّق او و در جهت تعلّق اوست. تعلّق به خاک، انسان را موجودی خاکی می‌کند. تعلّق به مافوق خاک، انسان را مافوق خاکی می‌کند.

انسان به هر چیز که متعلّق شد، همان تعلّق مُبیّن هویت او می‌شود. اینکه آرزوها حجاب‌های انسان و خدا تلقی می‌شود، به این دلیل است که این آرزوها در انسان تعلّق به وجود می‌آورد و این تعلّقها انحطاط می‌آورد و این انحطاط، انسان را نسبت به خدا در پرده قرار می‌دهد. پس اگر بنا باشد پرده‌ها دریده شود، باید تعلّق ها کنار زده شود.

سرگذشت اصحاب کهف، سرگذشت انسان است، راه آموزش قرآن این است که انسان کل جریان انسانیت را در یک داستان قرآن مطالعه کند و هر کس این چنین به قرآن نگاه کند، قرآن برای او هدایت‌کننده است. پس هر چه حب دنیا بیشتر شود، انسان از رحمت الهی خالی‌تر می‌شود. در روایات داریم؛ «من نزد گمان بنده مؤمنم هستم». یعنی هر اندازه گمان او به من نیکوتر باشد، از من نیکوتر خواهد دید؛ یعنی ظرف او هر چه بیشتر رو به سمت من باشد، از من بیشتر بهره خواهد گرفت.

وقتی انسان نسبت به خدا تخلّف می‌کند، آثار آن خلاف در زندگی‌اش ظاهر می‌شود. به جای آن‌که خودش را محکوم کند که متخلّف بوده است، از خدا گله می‌کند که چرا با من این‌طور کردی؟ انسان با شکایت از خدا، دو کار می‌کند: یک سو رفتار با خدا دارد و یک حُسن‌ظن و تعلّق به خودش دارد. این دو وقتی در هم ضرب شد، نتیجه‌اش اعتراض به خدا می‌شود… من وقتی به خودم تعلّق دارم، اجازه نمی‌دهم ایرادی به خودم وارد شود. خودم را همیشه مبرّا و منزّه می‌دانم… بنابر این نتیجه غرور و کبر و خوش‌بینی انسان به خودش، به اضافه گناهانی که مرتکب شده است می‌شود بدبینی انسان به خدا.

چاپ سوم کتاب «تعلق» در ۱۳۲ صفحه با قطع رقعی و تیراژ دو هزار نسخه و قیمت ۱۳,۰۰۰ تومان عرضه شده است.