خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: این روزها کشور و استان بوشهر سخت دیگر مقابله با کرونا است و به تبع آن انتظار می‌رود همه افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و… مشارکت لازم را در این زمینه داشته باشند و هر یک سهم خود را ایفا کنند.

به دنبال کم‌کاری‌هایی که از سوی شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی استان بوشهر در زمینه همراهی با مردم استان در زمینه مقابله با کرونا صورت گرفته بود، روز گذشته گزارشی با عنوان «نفت‌وگاز مهمانان خوبی نبودند / کم‌کاری در کمک به مقابله با کرونا» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش مصاحبه‌ای از ابراهیم رضایی منتخب مردم دشتستان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد و انتقاد وی از کم‌کاری‌های وزارت نفت در استان بوشهر بیان و منتشر شد.

سید پیروز موسوی فرمانده ارشد شرایط اضطرار منطقه ویژه پارس امروز مصاحبه‌ای را در سایت منطقه ویژه پارس منتشر کرد که پاسخی به این انتقادها و بیان عملکرد این دستگاه بوده است.

ادعای هزینه ۳۰۰ میلیارد ریالی برای مقابله با کرونا

فرمانده ارشد شرایط اضطرار منطقه ویژه پارس اعلام کرد: طبق دستور وزیر نفت و در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی تاکنون نزدیک به ٣٠٠ میلیارد ریال برای مقابله با بیماری کرونا در استان بوشهر به صورت نقدی و غیرنقدی هزینه کرده‌اند.

پیروز موسوی گفت: از این میزان، ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی از سوی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی برای تأمین تجهیزات پزشکی، درمانی و بهداشتی به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین ٢٠٠ میلیارد ریال کمک‌های غیر نقدی در قالب تهیه اقلام بهداشتی و پزشکی به منظور استفاده در اماکن و تأسیسات نفتی و همچنین در جهت کمک به شهرستان‌های همجوار با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر برای برخورداری شبکه‌های بهداشت و درمان و بیمارستان‌ها اختصاص یافته است.

موسوی گفت: در راستای مشارکت در ضدعفونی و گندزدایی محیط زندگی مردم شریف و ساکنان عزیز شهرها و روستاهای پیرامون تأسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز، بر اساس دستور وزیر نفت در قالب انجام مسئولیت‌های اجتماعی، حدود ۵٠ شهر و روستای استان ضدعفونی و گندزدایی شد.

۵ میلیارد تومان واریز شده است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در حالی ادعا کرده که ۳۰ میلیارد تومان هزینه برای مقابله با کرونا داشته است که سندی برای این ادعای خود ارائه نکرده است. موسوی ادعا کرده است که ۱۰ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرداخت کرده است ولی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام کرده پنج میلیارد تومان واریز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص استان بوشهر برای مقابله با کرونا از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استان تقاضای کمک کردیم.

سعید کشمیری اضافه کرد: صحبت‌ها و مذاکراتی را در این زمینه داشته و نامه‌ای نیز زدیم برای اینکه کمک‌ها را دریافت کنیم و آنها هم از ما شماره حساب گرفتند که مبالغ را به حساب واریز کنند.

وی ادامه داد: هنوز مبلغی به حساب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر واریز نشده است. البته پنج میلیارد تومان از سوی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی به یک حساب واریز شده است تا کمک‌هایی را برای مقابله با کرونا داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه گفته شده ۳.۵ میلیارد تومان دیگر نیز قرار است واریز شود، تصریح کرد: هنوز مبلغ دیگری واریز نشده است.

کشمیری تصریح کرد: برای واریز مبالغی بیش از این موارد ذکر شده مذاکره مستقیمی نداشته‌ایم.

از شمال تا جنوب استان بوشهر را صنایع نفت و گاز و پتروشیمی اشغال کرده‌اند و انتظار می‌رود که این صنایع در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود کوشا باشند؛ چیزی که مردم استان بوشهر نسبت به آن بسیار معترض هستند.

این روزها مردم سخت درگیر مقابله با کرونا هستند؛ انتظار می‌رود اگر کمکی به مردم استان نمی‌کنند، حداقل ادعای بیش از کمک‌هایشان نداشته باشند.