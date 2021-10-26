مدیران بومی در صنایع نفت و گاز استان بوشهر بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح سه‌شنبه در نشست شورای راهبردی پتروشیمی‌های استان بوشهر اظهار داشت: با هماهنگی استانداری و شورای راهبردی پتروشیمی‌ها جدول سپرده گذاری منابع مالی پتروشیمی‌های مستقر در استان تدوین شود.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری جدی استفاده از ۵۰ درصد نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز اضافه کرد: یکی از مطالبات جدی نخبگان و چهره‌های سیاسی و اجتماعی استان بوشهر، استفاده از توان مدیران بومی در صنایع نفت و گاز مستقر در استان است

استاندار بوشهر تصریح کرد: شورای راهبردی پتروشیمی‌های استان بوشهر باید گزارش شفافی از میزان حضور مدیران بومی در صنایع نفت و گاز اعلام کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی در کشور، راهی به جز حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری‌های کلان کشور نداریم.

محمدی‌زاده بیان کرد: تأسیسات عظیم مستقر در پارس جنوبی از منابع و ثروت‌های کشور است و باید از منافع سرمایه گذاری‌های این منابع به نفع مردم استفاده لازم را ببریم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد و همه باید با همدلی و وحدت به مردم در این عرصه کمک کنیم، اگر در جنگ اقتصادی، با هماهنگی و همدلی پای کار باشیم و مردم این همدلی را حس کنند بدون شک پیروز خواهیم شد و نتیجه جنگ اقتصادی به استقلال اقتصادی منجر می‌شود.

توسعه صنایع پایین دست

محمدی زاده با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های صنایع نفت و گاز در عسلویه بیان داشت: درصدی از سود خالص پتروشیمی‌های فعال در پارس جنوبی به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی در نظر گرفته شده و در استان هزینه شود.

وی ادامه داد: پروژه‌های در حال اجرا مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت و گاز با هماهنگی استانداری نهایی شده و برای تعریف پروژه‌های جدید هم یک برنامه و فرایند دقیق تعریف شود تا بخش بیشتری از استان از منابع مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت و گاز بهره مند شوند.

استاندار بوشهر اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر برای سرمایه گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی ظرفیت بسیار مناسبی است و زمینه لازم برای توسعه خدمات صنایع نفت و گاز را در سراسر استان فراهم خواهد کرد.

محمدی زاده تاکید کرد: طرح‌های توسعه‌ای صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی در استان به منطقه ویژه اقتصادی شمال استان هم گسترش یابد.

وی با بیان اینکه برای سرمایه گذاران در طرح‌های کلان فرش قرمز پهن می‌کنیم، اضافه کرد: با وجود اینکه اقدامات اجرایی منطقه آزاد بوشهر آغاز نشده اما آماده همکاری برای سرمایه گذاری طرح‌های نفتی و گازی در این منطقه هستیم.