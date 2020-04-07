شب نورانی تهران همزمان در ۱۴ نقطه از پایتخت انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام ولادت حضرت ولی عصر (عج) و نیمه شعبان، هرساله جشن‌های میدانی ویژه این ایام در سطح شهر و با حضور پرشور شهروندان برگزار می‌شد که در شرایط متفاوت امسال و با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم خانه ماندن شهروندان، این عید بزرگ به شکل متفاوت‌تری در سطح شهر برگزار می‌شود.

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با طراحی کمپین نور، شهر، امید، از شهروندان دعوت می‌کند با آذین‌بندی ساختمان‌ها و خانه‌های محل سکونت خود، در کمپین نور، شهر، امید شرکت کرده و این ایام را در کنار خانواده جشن بگیرند.

بر این اساس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران ویژه برنامه نورافشانی گسترده‌ای را به همراه اجرای المان‌های نوری نوشتاری با تکنیک لیزر افکتیو را در شب میلاد حضرت قائم (عج) در سه نقطه شهر تهران برگزار می‌کند.

همچنین نورافشانی ۱۴ نقطه از شهر نیز چهارشنبه ۲۰ فروردین همزمان با شب میلاد حضرت ولیعصر (عج) در قالب کمپین نور، شهر، امید، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱ پای پنجره‌های شهر برگزار می‌شود.

المان‌های نوشتاری از جمله جملاتی به مناسبت این عید بزرگ، تقدیر از کادر پزشکی و ابراز امیدواری برای ریشه‌کنی بیماری کرونا و مدد از امام زمان (عج) برای ریشه کن کردن بیماری کرونا روی سازه‌های مورد نظر نقش خواهد بست.