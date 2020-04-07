گیلان ظرفیت تولید برق از انرژی خورشیدی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن داراب زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صنعت برق، صنعتی استراتژیک، زیرساختی و تخصصی است، اظهار کرد: این صنعت در سال‌های گذشته موفقیت‌های بسیاری کسب کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه صنعت برق موفقیت‌های فراوانی داشته و توانسته نیازهای خود را تأمین کند، گفت: بسیاری از وابستگی‌های این صنعت در قبل از انقلاب به خارج از کشور از بین رفته است. در حال حاضر صنعت برق در بسیاری از زمینه‌ها به مرز خودکفایی رسیده است.

سرپرست شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به خودکفایی صنعت برق در بسیاری از بخش‌ها، افزود: شرکت برق منطقه‌ای گیلان در زمینه مدیریت مصرف طی چهار سال متوالی به عنوان شرکت برتر، الگو و نمونه در سطح کشور انتخاب شده است.

وی اجرای طرح ابتکاری «بکارگیری و استفاده از ظرفیت آزاد تجهیزات منصوبه و در حال بهره برداری و موجود شبکه» در استان گیلان را یکی دیگر از دستاوردها و موفقیت این شرکت عنوان و تصریح کرد: توانستیم با کمترین هزینه و با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، ظرفیت پست‌ها و خطوط را به نحوه چشمگیری افزایش دهیم. با توجه به موفقیت اجرا، این طرح در سطح کشور به عنوان یک طرح نمونه و شرکت برق منطقه‌ای گیلان به عنوان متولی تدوین دستورالعمل‌ها در این خصوص انتخاب شد.

وجود ۳۰۰۰ مگاوات انرژی بادی در منطقه جنوب گیلان

داراب زاده با اشاره به پتانسیل انرژی بادی در استان گیلان نیز گفت: استان گیلان به لحاظ برخورداری از موهبت الهی انرژی‌های نو و تجدید پذیر وضعیت بسیار مطلوبی دارد. بیش از ۳۰۰۰ مگاوات پتانسیل انرژی بادی در منطقه منجیل و مناطق اطراف آن وجود دارد که در حال حاضر ۹۲ مگاوات انرژی تجدید پذیر در گیلان در حال بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: در استان گیلان بیش از ۳۲ برابر ظرفیت منصوبه فعلی انرژی بادی، پتانسیل تولید انرژی بادی وجود دارد.

سرپرست شرکت برق منطقه‌ای گیلان در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های انرژی خورشیدی در این استان، بیان کرد: علی رغم تصور موجود، در بخش جنوبی استان گیلان از شهر منجیل به سمت لوشان پتانسیل بسیار خوبی برای بهره گیری از نیروگاه‌های خورشیدی نیز وجود دارد. این پتانسیل مورد تأیید سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) است.

وی تأکید کرد: وجود این پتانسیل فوق العاده و فقدان ریزگردها در منطقه و تونل باد موجود در منطقه که می‌تواند نقش مؤثری در خنک کردن پنل‌های خورشیدی داشته باشد می‌تواند راندمان پنل‌های خورشیدی را افزایش و دو چندان کند.

داراب زاده با بیان اینکه پتانسیل انرژی خورشیدی استان گیلان از بسیاری از استان‌های آفتابی مانند کرمان و یزد، به مراتب بیشتر است، گفت: اگر از تمامی ظرفیت‌های استان گیلان در زمینه انرژی خورشیدی استفاده شود، استان گیلان می‌تواند قطب تولید انرژی برق از انرژی خورشیدی در کشور و حتی در منطقه غرب آسیا شود.

وی در ادامه به اقدامات شرکت برق منطقه‌ای گیلان در زمینه مقابله با ویروس کرونا نیز اشاره کرد و افزود: ضد عفونی کردن محوطه شرکت، اتاق‌ها، تعطیل کردن فعالیت استخر شنا و سالن ورزشی و سالن غذاخوری، خرید یک دستگاه تب سنج و تب سنجی همکاران و ارباب رجوع از اقدامات پیشگیرانه شرکت است.

داراب زاده با بیان اینکه فعالیت‌های صنعت برق تعطیل ناپذیر است، گفت: تأمین برق مراکز حساس مثل بیمارستان‌ها در این برهه از زمان به مراتب مهم‌تر و حساس‌تر از گذشته است و شرکت برق منطقه‌ای گیلان با تمام توان خود و با بسیج همه امکانات نسبت به تأمین انرژی برق مطمئن و پایدار این مراکز حساس و سایر مشترکین در بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی اقدام خواهد کرد تا هیچ دغدغه‌ای در این خصوص وجود نداشته باشد.