هفته آینده کار ادارات در آذربایجان غربی به روند معمول باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی سه شنبه شب در جلسه شورای اطلاع رسانی آذربایجان عربی با اشاره به اینکه از شنبه هفته آینده ساعات کار ادارات در آذربایجان‌غربی به روند معمول بازمی‌گردد افزود: افراد بیمار و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، در این مرحله هم نباید در محل کار خود حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی بیماران مبتلا به کرونا با هدف نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این افراد و بستگان آنان در استان ایجاد می‌شود افزود: امیدواریم با راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی، زمینه جلوگیری از شیوع این بیماری بیش از پیش در استان فراهم شود.

مصطفوی همچنین با اشاره به اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از هشتم تا بیستم فروردین ماه جاری گفت: از بیست و چهارم این ماه، مرحله جدیدی از مبارزه با شیوع ویروس کرونا در جامعه شروع می‌شود.

وی بیان کرد: از شنبه هفته آینده تمام مشاغل به استثنای مشاغلی که لیست آنها ارائه خواهد شد، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کار خود ادامه خواهند داد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: اصل «در خانه ماندن» باید همچنان رعایت و اطلاع رسانی شود تا مردم توجه بسیار زیادتری به این امر در روزهای آتی داشته باشند.