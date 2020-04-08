ران های بزرگ تر با کاهش ریسک بیماری قلبی افراد چاق مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه جیائو تانگ شانگهای دریافتند در زنان و مردان چاق و دارای اضافه وزن در چین، اندازه بزرگ‌تر دور ران با فشارخون پایین‌تر مرتبط است.

طبق این یافته‌ها، وزن بیشتر در ناحیه‌ها ران‌های پا ممکن است نشانه سلامت بهتر قلب در افراد دارای اضافه وزن و چاق باشد که در معرض ریسک بالاتر بیماری قلبی قرار دارند.

فشارخون بالا، مشکل جدی ای است که بیش از یک میلیارد از مردم جهان درگیر آن هستند و عامل اصلی مرگ و میر و ناتوان در جهان است.

شماری از فاکتورها نظیر اضافه وزن، عدم ورزش، سیگارکشیدن و میزان بالا نمک در رژیم غذایی، می‌توانند ریسک فشارخون بالا را افزایش دهند.

فشارخون بالا موجب کشش اضافی در قلب و شریان‌ها شده و می‌تواند منجر به تشکیل چربی در عروق خونی شود که در نتیجه جریان خون محدود می‌شود. این شرایط موجب افزایش ریسک مشکلات جدی سلامت نظیر بیماری قلبی و سکته می‌شود.

در این مطالعه، رابطه بین اندازه دور ران پا و فشارخون در جمعیتی متشکل از ۹۲۵۰ زن و مرد چینی ۴۰ سال به بالا بررسی شد. ۵۳۴۸ نفر از این شرکت کنندگان چاق و دارای اضافه وزن بودند و ۴۱۷۲ دارای وزن نرمال بودند.

رابطه قابل توجهی بین اندازه بزرگ‌تر دور ران (بیش از 55cm در مردان و 54cm در زنان) و شیوع کمتر فشارخون بالا در زنان و مردان مشاهده شد. درحالیکه افراد با اندازه کوچک‌تر دور ران (کمتر از 50cm برای زنان و 51cm برای مردان) با احتمال بیشتر افزایش فشارخون بالا روبرو بودند.

دکتر «ژن یانگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «در مقایسه با چربی دور شکم، چربی پا برای متابولیسم سودمند است و محتمل‌ترین دلیل آن، این است که عضله یا چربی بیشتر ران موجب ترشح مواد مفید گوناگونی می‌شود که به حفظ فشارخون در حالت نسبتاً پایدار کمک می‌کند.»

محققان برانجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.