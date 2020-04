به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «همگام با سایر کشورهای در حال همکاری با سازمان بهداشت جهانی برای انجام تحقیقات گسترده در زمینه درمان قطعی کووید- ۱۹، ایران نیز مطالعات گوناگون خود (کارآزمایی های بالینی، اپیدمیولوژی و ریجستری، مداخلات تستی، فناوری محور و ... ) را برای درمان کرونا آغاز کرده است.

از جمله تحقیقات گوناگون در زمینه درمان کرونا که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در حال انجام است، مطالعات کارآزمایی بالینی است و در همین زمینه تاکنون طرح های متعددی در کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی تصویب و در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به ثبت رسیده اند.»

وی در ادامه جزئیات بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کرونا در ایران را اعلام کرده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نوشت: بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی در بین مطالعات کارآزمایی بالینی مصوب برای درمان کرونا در ایران، مطالعه کارآزمایی تصادفی شده ۴ درمان دارویی توأم با درمان استاندارد کووید ۱۹ در بیماران بستری در بیمارستان در مقایسه با درمان استاندارد به تنهایی- کارآزمایی چند مرکزی در ایران است.

این کارآزمایی بالینی ایران که بخشی از یک کارآزمایی بزرگ بین‌المللی در قالب همکاری با سازمان جهانی بهداشت و منطبق بر دستورالعمل جهانی است با همکاری ۳۲ بیمارستان وابسته به ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی در ۱۸ شهر کشور توسط بیش از ۶۰ محقق در حال انجام است.

مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر تحت عنوان Randomized trial of additional treatments for COVID-۱۹ in hospitalized patients who are all eceiving the local standard of care- Iranian SOLIDARITY multicentre trial که بر روی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار بالای ۱۸ سال بستری در بیمارستان در حال انجام است ، تاثیر رژیم درمانی چهار دارویی: Remdesivir ( رمدسیویر)، Hydroxychloroquine (هیدروکسی کلروکین)، Lopinavir/ritonavir ( لوپیناویر/ریتوناویر) و Interferon Beta ( اینترفرون بتا) را بر روی درمان کرونا بررسی می کند.

ملک زاده تاکید کرد: احتمال می رود نتایج نهایی این مطالعه ظرف حداقل چهار ماه آینده اعلام شود.

وی در ادامه یادآور شد: به طور کلی داروهای مورد بررسی در مطالعات کارآزمایی بالینی درمان کرونا در ایران داروهایی هستند که اثرگذاری آنها بر روی ویروس های هم خانواده کرونا همچون مالاریا، ابولا، سارس و آنفلوآنزا اثبات شده و همگی آنها در ایران تولید می شوند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تاکید می شود که در حال حاضر در جهان هیچ واکسن یا داروی تایید شده «قطعی» برای درمان کرونا وجود ندارد. اگرچه پیشنهادهای زیادی برای درمان های آزمایشی وجود دارند که می توانند به مراقبت های معمول در بیمارستانها اضافه شوند و در حال بررسی اند.