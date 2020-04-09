زمان ثبت نام نقل و انتقال معلمان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخشنامه در راستای عدم تمرکز، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از نیروهای انسانی مناطق آموزشی، همچنین افزایش رضایت شغلی و کمک به تأمین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان، شیوه نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی شاغل در واحدهای آموزشی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ابلاغ شده است.

در این بخشنامه آمده است که فرایند نقل و انتقال برون استانی سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت پردازشی (سیستمی) مطابق جدول زمانبندی پیوست و نقل و انتقال درون استان نیز به شیوه فوق در بازه زمانی اول اردیبهشت تا ۱۵ خرداد بر اساس مصوبات کارگروه توسعه مدیریت استان انجام خواهد شد.

مبنای انتقال در درون استان (پس از محاسبه ورود و خروج نیرو اعم از بازنشستگی، ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان و …)، ضرایب اشتغال نیروی انسانی و شدت نیاز است.

بنابراین ضروری است پس از محاسبه ضرایب و تکمیل جداول فوق توسط مناطق آموزش و پرورش و تأیید استان، در سال جاری ملاک عمل قرار می‌گیرد.

بدیهی است عملکرد استان‌ها پس از پایان فرایند نقل و انتقال بر اساس ضرایب مذکور ارزیابی و بازخورد لازم به استان‌ها ارسال خواهد شد.