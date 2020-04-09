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۲۱ فروردین ۱۳۹۹، ۲۰:۲۸

عضو ائتلاف فتح عراق:

ما به دقت تحرکات آمریکایی ها را زیر نظر داریم

ما به دقت تحرکات آمریکایی ها را زیر نظر داریم

عضو ائتلاف فتح عراق اعلام کرد: آمریکا در خروج از عراق جدی نیست و ما به دقت تحرکات نظامیان آمریکایی را زیر نظر داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، ثامر ذیبان عضو ائتلاف فتح اعلام کرد که آمریکا در خروج از عراق جدی نیست.

وی افزود: آمریکا در خروج از عراق جدی نیست و دلیل آن ورود پاتریوت به برخی پایگاههای نظامی است که نظامیانش در آن هستند. آمریکا مشروعیت خود را از دست داده است و با متحدانش طرح بزرگی برای منطقه دارد.

ذیبان گفت: ما به دقت تحرکات آمریکایی ها را زیر نظر داریم.

عضو ائتلاف فتح تاکید کرد: آمریکا به خوبی می داند که حضورش در عراق غیر قابل قبول است و پارلمان مصوبه خروج نیروهای خارجی را تصویب کرده است.

وی بیان کرد: آمریکا از خروج نیروهایش از پایگاههای نظامی سخن می گوید اما در عین حال سامانه پاتریوت وارد می کند و پهپادها و  جنگنده هایش در آسمان هستند.

کد مطلب 4896596

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