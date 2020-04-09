به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، ثامر ذیبان عضو ائتلاف فتح اعلام کرد که آمریکا در خروج از عراق جدی نیست.

وی افزود: آمریکا در خروج از عراق جدی نیست و دلیل آن ورود پاتریوت به برخی پایگاههای نظامی است که نظامیانش در آن هستند. آمریکا مشروعیت خود را از دست داده است و با متحدانش طرح بزرگی برای منطقه دارد.

ذیبان گفت: ما به دقت تحرکات آمریکایی ها را زیر نظر داریم.

عضو ائتلاف فتح تاکید کرد: آمریکا به خوبی می داند که حضورش در عراق غیر قابل قبول است و پارلمان مصوبه خروج نیروهای خارجی را تصویب کرده است.

وی بیان کرد: آمریکا از خروج نیروهایش از پایگاههای نظامی سخن می گوید اما در عین حال سامانه پاتریوت وارد می کند و پهپادها و جنگنده هایش در آسمان هستند.