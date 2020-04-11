سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی باید علیه امریکا بسیج شوند

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: ویروس کرونا که در شرایط کنونی خطرناک‌ترین ویروس در جهان به شمار می‌رود طی ماه‌های اخیر توجه جهانیان را شدیداً به خود جلب کرده است.

ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان در حال حاضر با گسترش ویروس کرونا رو به رو است و تمام تلاش خود را در بخش‌های مختلف برای مبارزه با گسترش این ویروس مرگبار به کار گرفته اما تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا مانع فعالیت‌های کشور در این خصوص می‌شود؛ تحریم‌هایی که ظالمانه و یکجانبه بوده و ملاحظه هیچ شرایط اضطراری و انسانی را نمی‌کند.

در سایه گسترش روز افزون این ویروس و درخواست‌های جامعه بین الملل برای تقویت همکاری‌های مشترک در راستای مبارزه با کرونا هم چنان شاهد آن هستیم که آمریکا بر تشدید تحریم‌ها علیه برخی کشورها از جمله ایران و عدم برداشتن آن اصرار می ورزد و مدعی است که این تحریم‌ها واردات مواد غذایی و دارو را در بر نمی‌گیرد.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «رابرت اسمیت» استاد روابط بین الملل دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو تنظیم نموده که در ادامه می‌آید.

*تحریم‌های آمریکا تجارت بشردوستانه با ایران را مختل کرده و ایالات متحده آمریکا از لغو تحریم‌ها در شرایط بحرانی بیماری همه گیر COVID-19 خودداری کرده است. دلایل این امر چیست؟

رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه هر دو در طی روزهای گذشته گفتند که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مانع تحویل کمک‌های بشردوستانه به ایران در طی این بیماری همه گیر وجود ندارد. این در حالی است که شما می‌گوئید تحریم‌های آمریکا علیه ایران تجارت بشردوستانه با ایران را مختل کرده و ایالات متحده آمریکا از لغو تحریم‌ها در شرایط بحرانی بیماری همه گیر COVID-19 خودداری کرده است. بنابراین یا دولت آمریکا دروغ می‌گوید یا مانعی برای ارائه کمک‌ها به ایران وجود دارد یا این کمک‌ها با تأخیر انجام می‌شود.

*اگرچه برخی کشورها و گروه‌های داخلی آمریکا از دولت ترامپ خواسته اند در شرایط فعلی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، اما امریکا از انجام این خواسته امتناع نموده است. به نظر می‌رسد ترامپ از ویروس کرونا برای اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران استفاده می‌کند. نظر شما در این ارتباط چیست؟

دولت ترامپ تحریم‌ها علیه ایران را لغو نخواهد کرد. دولتمردان آمریکایی فقط گفته اند مانع کمک‌های بشردوستانه به ایران نخواهند بود.

کرونا ویروس اقتصاد ایران را درست مانند سایر اقتصادها تحت فشار قرار داده و به تحقق سیاست فشار حداکثری ترامپ کمک خواهد کرد. قطعاً دولت ترامپ از این موضوع خرسند خواهد بود، گرچه خود آمریکا نیز با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند.

* تحریم‌های ایالات متحده آمریکا آسیب ناشی از چالش کروناویروس در ایران را افزایش داده است. وظیفه جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن آمریکا در این شرایط چیست؟

اوضاع در ایران در مطبوعات آمریکا مورد توجه زیادی قرار نمی‌گیرد. می‌توان امیدوار بود که این مسئله بیشتر اداری باشد نه فریب عمدی از طرف دولت. اگر فریب عمدی از طرف دولت باشد، من قبول دارم که سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی باید برای فشار آوردن به ایالات متحده بسیج شوند.