به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن امیری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضههای اولیه متوقف نشده است و طبق برنامه پیش میرود. تنها تغییری که دیروز در جلسه شورای عالی بورس در خصوص مصوبات بازار صورت گرفت تعلیق تصمیمات مربوط به نوسانات ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی بود.
حسن امیری در خصوص شایعات مربوط به تعلیق عرضههای اولیه در بازار اعلام کرد: هیچ تصمیمی در خصوص توقف عرضههای اولیه صورت نگرفته و تمامی عرضهها بر اساس برنامههای قبلی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: تنها مصوبهای که دیروز در شورای عالی بورس تعلیق شد، یکی از بندهای مصوبه هیئت مدیره در خصوص تغییرات قیمتی ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی بود.
امیری گفت: طبق تصمیم دیروز شورای عالی بورس تصمیمات روز چهارشنبه مبنی بر تعلیق مصوبه تغییرات قیمتی ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی سهام شرکتها ملغی شد تا دوباره در خصوص آن تصمیم گیری شود، اما مابقی مصوبات پابرچاست و عرضههای اولیه نیز طبق برنامههای از قبل پیش بینی شده انجام خواهد شد.
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