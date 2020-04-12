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۲۴ فروردین ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

معاون سازمان بورس:

تمامی عرضه‌های اولیه طبق برنامه پیش می‌رود

تمامی عرضه‌های اولیه طبق برنامه پیش می‌رود

معاون نظارت بر بورس‌ها گفت: عرضه‌های اولیه متوقف نشده است و طبق برنامه پیش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه‌های اولیه متوقف نشده است و طبق برنامه پیش می‌رود. تنها تغییری که دیروز در جلسه شورای عالی بورس در خصوص مصوبات بازار صورت گرفت تعلیق تصمیمات مربوط به نوسانات ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی بود.

حسن امیری در خصوص شایعات مربوط به تعلیق عرضه‌های اولیه در بازار اعلام کرد: هیچ تصمیمی در خصوص توقف عرضه‌های اولیه صورت نگرفته و تمامی عرضه‌ها بر اساس برنامه‌های قبلی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تنها مصوبه‌ای که دیروز در شورای عالی بورس تعلیق شد، یکی از بندهای مصوبه هیئت مدیره در خصوص تغییرات قیمتی ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی بود.

امیری گفت: طبق تصمیم دیروز شورای عالی بورس تصمیمات روز چهارشنبه مبنی بر تعلیق مصوبه تغییرات قیمتی ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی سهام شرکت‌ها ملغی شد تا دوباره در خصوص آن تصمیم گیری شود، اما مابقی مصوبات پابرچاست و عرضه‌های اولیه نیز طبق برنامه‌های از قبل پیش بینی شده انجام خواهد شد.

کد مطلب 4898528

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